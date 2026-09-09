Une trentaine de plateformes numériques étrangères sous le radar du fisc marocain

Une trentaine de plateformes numériques internationales, dont Netflix, Google, Apple et OpenAI, ont commencé à appliquer la TVA marocaine sur leurs services aux consommateurs établis au Royaume, dans le cadre d’un dispositif entré en vigueur en juin.

Les grandes plateformes commencent à s’aligner

Le changement devient désormais visible sur les factures et les transactions des utilisateurs marocains. TikTok affirme être immatriculée à la TVA au Maroc et applique 20% de taxe aux clients qui ne communiquent pas un identifiant commun de l’entreprise (ICE) valide. Apple a annoncé fin août que la TVA de 20% introduite au Maroc était désormais intégrée aux revenus liés aux applications et achats intégrés éligibles, précisant collecter et reverser elle-même la taxe. Google indique de son côté être responsable de la détermination, de la facturation et du reversement de la TVA sur les applications payantes et achats intégrés de ses clients marocains. Chez OpenAI, la TVA marocaine est collectée depuis le 1er août sur les services taxables fournis aux clients établis au Royaume et non assujettis à la TVA. Spotify affiche également désormais la taxe dans les prix de certains abonnements. Selon plusieurs sources concordantes, une trentaine de plateformes seraient concernées par ce dispositif.

Une réforme fondée sur le lieu de consommation

Ce mécanisme ne crée pas une taxe nouvelle: la TVA était déjà due sur ces prestations, en vertu du principe selon lequel un service doit être taxé dans le pays où il est consommé. La difficulté tenait jusqu’ici à la nature dématérialisée de ces services, qui permettait à un fournisseur étranger de vendre directement à un consommateur marocain sans disposer d’une présence physique dans le Royaume, échappant de fait aux mécanismes classiques de contrôle fiscal.

Un dispositif préparé depuis la loi de finances 2024

Le Maroc a commencé à traiter cette problématique dans le cadre de la loi de finances 2024, en adaptant les règles de territorialité de la TVA aux prestations numériques, sur la base de la résidence habituelle du consommateur. Le dispositif a ensuite été précisé par le décret n°2-25-862, publié en décembre 2025, avant que la Direction générale des impôts (DGI) ne mette en ligne, en mai 2026, un téléservice dédié aux fournisseurs étrangers de services numériques, baptisé « Taxation on digital services » et accessible via le portail SIMPL. Les démarches ont été ouvertes à partir du 11 juin 2026, et les premiers effets concrets sont apparus dans les facturations à partir de juillet.

Deux mécanismes selon le type de client

Le dispositif distingue deux catégories de clients. Pour les entreprises marocaines assujetties à la TVA, comme lorsqu’une banque achète une prestation publicitaire à Google, le mécanisme d’autoliquidation existait déjà: c’est l’entreprise cliente marocaine qui applique elle-même la taxe et la reverse à la DGI. Pour les particuliers souscrivant directement un abonnement auprès d’une plateforme étrangère, en revanche, il fallait déplacer la collecte vers le prestataire lui-même, qui peut désormais s’identifier en ligne, déclarer ses opérations et régler la taxe en devises depuis son siège à l’étranger, sans avoir besoin d’installer de filiale au Maroc.

Un impact encore difficile à mesurer

La TVA reste in fine supportée par le consommateur, mais son impact sur les prix dépend de la politique commerciale de chaque plateforme: certaines absorbent tout ou partie de la taxe, d’autres l’ajoutent au prix payé. Pour la DGI, l’objectif immédiat est présenté comme un élargissement de l’assiette fiscale plutôt qu’une source massive de recettes nouvelles. Le dispositif étant récent, il faudra plusieurs mois de recul pour mesurer précisément son impact sur les recettes de l’Etat et sur les flux de devises qu’il génère.

La réputation des plateformes comme levier de conformité

Pour s’assurer du respect de leurs obligations par des entreprises sans présence physique au Maroc, l’administration fiscale s’appuie notamment sur l’attention que ces plateformes portent à leur image de marque et à leur conformité réglementaire. Un précédent illustre cette logique: une plateforme internationale de réservation en ligne ayant élargi ses activités à la location de voitures à l’aéroport avait pris elle-même contact avec la DGI, par l’intermédiaire d’un expert-comptable, pour clarifier sa situation fiscale, avant d’obtenir un droit à déduction sur les quatre années précédentes.