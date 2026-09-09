Iran-Israël: Téhéran annonce une « zone interdite » élargie près du détroit d’Ormuz

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé l’extension d’une zone maritime interdite au large du détroit d’Ormuz, jusqu’au golfe d’Oman, après une nouvelle flambée de violence ayant fait grimper le baril de Brent à 100 dollars.

Une « zone interdite » élargie annoncée par Téhéran

Les Gardiens de la Révolution iraniens, la puissante force armée du pays, ont affirmé mercredi qu’une nouvelle « zone interdite » au large du détroit d’Ormuz couvrirait une partie du golfe d’Oman et au-delà, précisant que ses coordonnées exactes seraient annoncées ultérieurement. « Elle commence approximativement en direction de Chabahar, couvre une partie de la mer d’Oman et une autre partie de la mer d’Arabie (…) Si un navire entre dans cette zone sans coordination préalable, il fera l’objet de sanctions », a déclaré à la télévision d’Etat le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebi, précisant que ces sanctions incluraient l’interdiction de bénéficier de services liés à la navigation.

Une vingtaine de navires visés par l’Iran

L’Iran a annoncé plus tôt mercredi avoir pris pour cible une vingtaine de bateaux tentant d’emprunter le détroit d’Ormuz. Plusieurs navires étaient en feu dans la région du Golfe, a annoncé mercredi l’agence maritime britannique UKMTO, précisant que les incendies s’étaient déclarés « dans le cadre des opérations militaires en cours dans la région », sans pouvoir dire pour l’heure s’il y avait des victimes. Ces développements interviennent après des frappes menées par le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) contre des pétroliers iraniens.

Le baril de Brent au plus haut depuis fin juillet

L’intensification du conflit a fait réagir les marchés: le baril de pétrole Brent a atteint les 100 dollars mercredi, pour la première fois depuis fin juillet.