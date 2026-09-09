Ukraine-Russie: Poutine et Trump évoquent un possible sommet tripartite avec Xi en novembre

Le Kremlin a confirmé que Vladimir Poutine et Donald Trump avaient évoqué lors d’un entretien téléphonique la possibilité d’une rencontre tripartite avec Xi Jinping en marge du sommet de l’APEC prévu en novembre à Shenzhen.

Un sommet tripartite évoqué lors d’un appel téléphonique

Les présidents russe et américain ont évoqué la possibilité d’une rencontre tripartite avec leur homologue chinois à l’occasion du sommet de l’APEC en novembre en Chine, a indiqué mercredi le Kremlin. A la question d’un journaliste demandant si MM. Trump et Poutine avaient abordé l’idée d’une rencontre trilatérale à Shenzhen lors de leur conversation téléphonique de mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu: « Sans aucun doute ». Les deux dirigeants se sont parlé après la visite à Kiev et à Moscou, au cours du week-end, des émissaires de Washington, dans l’objectif de relancer les tentatives des Etats-Unis, au point mort depuis longtemps, de mettre fin au conflit en Ukraine.

« Une telle opportunité se présentera »

« Cette possibilité (de sommet tripartite) avait déjà été mentionnée auparavant, et une telle opportunité se présentera », a ajouté M. Peskov. Depuis le déclenchement de son offensive en Ukraine en février 2022, Moscou, isolé de l’Occident, s’est considérablement rapproché de Pékin. Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois Xi Jinping fin août à Bichkek, au Kirghizstan, à l’occasion du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, avait indiqué à la suite de cet entretien que la possibilité de rencontres bilatérales entre MM. Poutine, Trump et Xi avait été discutée, ainsi que celle d’une rencontre entre les trois hommes.

Un sommet de l’APEC les 18 et 19 novembre à Shenzhen

Le sommet de l’APEC (Coopération économique de l’Asie-Pacifique), un important forum de coopération économique régionale dont font partie la Russie, la Chine et les Etats-Unis, doit avoir lieu à Shenzhen les 18 et 19 novembre. La Russie a indiqué que Vladimir Poutine prévoit d’y participer. Washington n’a en revanche pas encore confirmé la présence de Donald Trump.