Hakim Ziyech débarque au Brésil pour rejoindre Botafogo

L’ancien international marocain Hakim Ziyech est arrivé à Rio de Janeiro pour boucler son transfert à Botafogo, quelques jours après avoir quitté le Wydad Casablanca.

Un transfert en passe d’être finalisé

L’international marocain Hakim Ziyech, ancien ailier des clubs anglais de Chelsea et néerlandais de l’Ajax Amsterdam, est arrivé mardi soir à Rio de Janeiro pour finaliser son transfert au Botafogo, club brésilien basé dans la capitale carioca, avec lequel il devrait s’engager jusqu’en décembre 2028. Agé de 33 ans, l’attaquant marocain a été accueilli à l’aéroport international de Galeão par des supporters du club. Il doit passer mercredi les examens médicaux préalables à la signature de son contrat.

« Le pays numéro un du football »

« Je suis enthousiaste. C’est ma première fois ici, mais le Brésil a toujours été sur ma liste. Maintenant, cela devient une réalité. (…) C’est le pays numéro un du football », a déclaré Ziyech à TV Botafogo, la chaîne du club.

Une courte parenthèse au Wydad Casablanca

Le joueur s’était séparé le week-end dernier du Wydad Athletic Club, club marocain basé à Casablanca, avec lequel il a disputé 16 matches, inscrivant neuf buts et délivrant deux passes décisives. Son arrivée au Botafogo intervient alors que le club cherchait à renforcer son secteur offensif, notamment sur le côté gauche. Ziyech sera la huitième recrue du club brésilien lors de cette période de transferts.

Une figure du parcours historique des Lions de l’Atlas

Figure de la sélection marocaine lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Ziyech avait contribué au parcours historique des Lions de l’Atlas, devenus la première sélection africaine et arabe à atteindre les demi-finales d’un Mondial. Formé aux Pays-Bas, où il s’est révélé sous les couleurs du Heerenveen puis du FC Twente, le Marocain a également évolué à l’Ajax Amsterdam, avec lequel il avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions en 2019. Il a ensuite porté notamment les maillots de Chelsea, vainqueur de la Ligue des champions en 2021, de Galatasaray en Turquie et d’Al-Duhail au Qatar.