Népal: une opération spéciale lancée pour retrouver les corps des disparus après la crue meurtrière

Les autorités népalaises ont lancé une campagne systématique de recherche de corps le long de la vallée de la Bhotekoshi, alors que le bilan de la crue du 26 août a atteint 1.410 morts et 5.651 disparus au Népal et en Chine.

Une campagne systématique de recherche de corps

Une campagne systématique de recherche de corps a été lancée le long de la vallée de la rivière Bhotekoshi, où une vague meurtrière a déferlé il y a deux semaines, a déclaré mercredi à l’AFP le porte-parole de la police népalaise. « Nous avons lancé une campagne de recherche spécifique pour retrouver les corps des disparus tout au long du corridor de la rivière Bhotekoshi », notamment avec l’aide de drones, a indiqué le porte-parole de la police, Abi Narayan Kaflen.

Un bilan qui continue de s’alourdir

La crue meurtrière du 26 août, causée par l’effondrement d’un glacier et de roches, a fait au moins 1.410 morts et 5.651 disparus en Chine et au Népal. Le mur d’eau, de glace et de débris qui a détruit plusieurs vallées de la région a fait 1.367 morts et 5.132 personnes portées manquantes au Népal, a indiqué mercredi à Katmandou l’autorité en charge de la gestion des catastrophes. En Chine, 43 personnes sont décédées et 519 sont portées disparues, selon les médias d’Etat.

Les recherches se poursuivent dans les tunnels des centrales

Les opérations de secours dans les tunnels de chantiers des centrales hydroélectriques de Trishuli-3 et de Chilime, pour retrouver d’éventuels survivants, « se poursuivent », a indiqué à l’AFP le porte-parole de l’armée népalaise, Raja Ram Basnet. Parmi les disparus figurent des centaines de ressortissants étrangers, ainsi que des employés de centrales hydroélectriques ou des ouvriers travaillant sur des chantiers de barrages dans la région. Les 4 et 5 septembre, les sauveteurs étaient parvenus à extraire sains et saufs trois ouvriers, deux Népalais et un Chinois.

Des milliers de sinistrés et des familles séparées

La vague a provoqué des dommages considérables, détruisant ponts, routes, habitations ou centrales hydroélectriques, contraignant des milliers de personnes à rejoindre des camps de fortune. L’organisation non gouvernementale Save the Children a indiqué que jusqu’à 540 enfants ont été séparés de leurs parents.