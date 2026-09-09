Sebta: Bourita explique à Albares le « contexte électoral » des déclarations marocaines sur Sebta et Melilia

Le chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares a détaillé, dans un entretien télévisé, les échanges qu’il a eus avec son homologue marocain Nasser Bourita sur les revendications territoriales marocaines et sur la tentative de passage massif de migrants vers Sebta fin juillet.

Les explications de Bourita transmises par Madrid

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares, a indiqué que son homologue marocain, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, lui avait exposé que les récentes déclarations de responsables marocains sur Sebta et Melilia s’inscrivaient dans un « contexte électoral » et ne reflétaient pas la position officielle du gouvernement marocain. Selon Albares, Bourita a précisé que les auteurs de ces propos s’exprimaient en tant que représentants de partis politiques, et non dans le cadre de leurs fonctions gouvernementales. Ces déclarations interviennent dans le contexte des élections législatives marocaines prévues le 23 septembre, durant lesquelles plusieurs responsables politiques — dont Nizar Baraka, secrétaire général du parti de l’Istiqlal et ministre de l’Équipement et de l’Eau — ont réaffirmé la souveraineté marocaine sur les deux villes.

Une position espagnole inchangée

Albares a néanmoins jugé ces déclarations « totalement inacceptables » et « préjudiciables aux relations bilatérales », qu’elles soient ou non liées à la campagne électorale marocaine. Dans un entretien accordé à la chaîne espagnole La 1, le chef de la diplomatie espagnole a affirmé avoir transmis la position de Madrid à Bourita, déclarant : « Sebta et Melilia sont espagnoles. Nous n’avons pas discuté avec le Maroc, nous ne discutons pas et nous ne discuterons jamais de la question de notre intégrité territoriale. »

Les passages migratoires de fin juillet

Concernant la tentative de passage de migrants vers Sebta survenue fin juillet, Albares a indiqué avoir contacté Bourita, qui lui a assuré que le Maroc « n’était pas derrière ce qui s’est passé » et que les autorités marocaines avaient mobilisé les moyens nécessaires pour stopper l’afflux. Le ministre espagnol a précisé que son gouvernement n’était pas encore en mesure d’identifier les instigateurs de cette tentative.

Une « activité inhabituelle » sur les réseaux sociaux

Albares a relevé avoir détecté une « activité inhabituelle » sur les réseaux sociaux, en particulier le 30 juillet, relayant l’idée que la frontière était ouverte, après que le contenu d’un arrêt de la Cour suprême espagnole daté du 8 juillet eut été déformé. Il a indiqué que les réseaux sociaux avaient constitué « l’étincelle finale » ayant poussé des milliers de personnes à se diriger vers Sebta, précisant que les investigations se poursuivent afin d’établir des faits vérifiés et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.