Ligue des champions: Ismael Saibari pour porter le Bayern vers un 7e sacre européen

Un Bayern à l’appétit insatiable

Révélation marocaine du Mondial-2026, Ismael Saibari est venu cet été renforcer l’animation offensive d’un Bayern à l’appétit insatiable, qui lance à domicile sa campagne en Ligue des champions jeudi (21h00) contre Bodoe/Glimt, avec l’envie d’aller chercher un septième sacre européen. « Le Bayern fait partie de cette dizaine de clubs en Europe qui, je crois, doivent toujours avoir l’objectif au début de gagner la Ligue des champions », a estimé mercredi Vincent Kompany en conférence de presse de veille de match, interrogé sur le statut de prétendant ou de favori du club, précisant que le chemin est long.

Une progression continue sous Kompany

Depuis son arrivée sur le banc munichois, le technicien belge de 40 ans n’a fait que progresser en C1, avec un quart de finale au printemps 2025 contre l’Inter Milan, futur finaliste, et une demi-finale un an plus tard contre le Paris Saint-Germain, futur double tenant du titre. Puisque le but est de s’améliorer chaque saison, il ne reste plus, après un doublé championnat-coupe en 2026, que la Ligue des champions, remportée par le Bayern pour la sixième et dernière fois en 2020. « On aborde cette saison en disant que ça doit être notre année. On doit trouver un moyen d’y parvenir », a estimé Harry Kane, dans un entretien accordé en début de semaine à TNT Sports.

Saibari recruté pour compléter le trio offensif

Impressionnante force de frappe offensive lors de l’exercice précédent (184 buts inscrits en 55 matches, dont 43 en 14 matches de C1), le club munichois a recruté Ismael Saibari pour compléter son trio offensif composé de Harry Kane, Michael Olise et Luis Diaz. L’international marocain a rejoint le Bayern le 1er juillet en provenance du PSV Eindhoven, contre environ 55 millions d’euros, un contrat courant jusqu’en juin 2031. Touché à l’arrière de la cuisse droite contre le Canada en huitièmes de finale du Mondial-2026, compétition où il s’était révélé au grand public avec trois buts, dont un contre le Brésil, Saibari se remet de sa blessure et gagne progressivement du temps de jeu sous le maillot bavarois.

Une montée en puissance progressive

Il a engrangé une demi-heure pour l’ouverture de la Bundesliga contre Stuttgart (5-1) il y a dix jours et délivré deux passes décisives, avant deux premières titularisations et une heure de jeu à chaque fois, à Osnabrück en Coupe (4-1) en meneur de jeu, puis à Gelsenkirchen en championnat contre Schalke 04 (0-0) en avant-centre. « J’aime vraiment le style de jeu du Bayern, ça me convient bien. Et évidemment, +Vinnie+ a joué un rôle, il est très connu en Belgique », a glissé Saibari en zone mixte après le match contre Stuttgart.

Un joueur suivi de longue date par le club bavarois

Passé par les centres de formation des clubs belges d’Anderlecht, Genk et Malines, Saibari a rejoint le PSV Eindhoven en 2020, évoluant d’abord chez les jeunes avant de passer en équipe première en 2022. L’international marocain était dans le radar du Bayern depuis quelque temps. « Après notre match de Ligue des champions à Eindhoven (fin janvier), +Vinnie+ a parlé avec Ismael. Après cela, il m’a demandé: +On le connaît déjà?+ et je lui ai répondu oui », a expliqué le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, dans l’hebdomadaire Sport Bild, mercredi.

Un hommage à Abdelhak Nouri

A Munich, Saibari a pris comme numéro de maillot le 34, qu’il portait déjà au PSV depuis la saison 2023-2024, en hommage à Abdelhak Nouri, jeune joueur de l’Ajax Amsterdam victime en juillet 2017 de lésions cérébrales après un malaise cardiaque lors d’un match amical. « Abdelhak ne peut pas parler, mais il communique avec les sourcils. Je lui ai dit: +Abdelhak, c’est toi qui vas choisir+. Et il a choisi le 34, donc j’ai pris le 34 », a glissé Saibari dans un entretien au magazine 51 du club munichois, qui lui consacre la une du numéro de septembre.