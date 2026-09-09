Iran-Israël: Téhéran pose ses conditions à Washington pour mettre fin à la guerre

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont posé une série de conditions à Washington pour mettre fin à la guerre qui oppose les deux pays depuis fin février, allant du retrait israélien du Liban au déblocage d’avoirs iraniens gelés.

Une liste de conditions posée par Téhéran

Les Gardiens de la Révolution, la puissante force armée iranienne, ont déclaré mercredi que la guerre avec les Etats-Unis pourrait prendre fin si Washington cessait de menacer l’Iran et acceptait les demandes de Téhéran, notamment concernant son programme nucléaire. « Si l’ennemi souhaite mettre fin à cette situation, il doit, tout en cessant complètement la guerre, s’abstenir de toute nouvelle menace, retirer les forces de l’armée du régime israélien du Liban, mettre fin au blocus du Yémen, débloquer les 24 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés, et s’abstenir de toute ingérence dans les capacités nucléaires et balistiques du pays », a déclaré le porte-parole des Gardiens de la Révolution, Hossein Mohebi, selon l’agence de presse locale Fars.

Un conflit ouvert depuis fin février

Cette déclaration intervient dans le cadre du conflit armé qui oppose l’Iran aux Etats-Unis et à Israël depuis les frappes israélo-américaines déclenchées le 28 février 2026, qui avaient notamment visé plusieurs sites militaires et responsables iraniens. Les hostilités se sont poursuivies par intermittence depuis, ponctuées d’échanges de frappes entre les forces américaines et iraniennes dans la région du Golfe et du détroit d’Ormuz, malgré plusieurs tentatives de médiation.