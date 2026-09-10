Dans une contribution personnelle publiée suite à la rupture diplomatique entre Alger et Abou Dhabi, l’ancien ambassadeur algérien Amar Belani avance plusieurs griefs contre les Émirats arabes unis, dont une coopération militaire avec le Maroc et Israël et un soutien allégué à un mouvement séparatiste, sans que ces accusations soient étayées par des éléments de preuve.

L’ex-ambassadeur algérien Amar Belani détaille ses raisons de la rupture avec les Émirats

Une contribution personnelle, pas une position officielle

Amar Belani, ancien ambassadeur algérien, notamment en Belgique et en Turquie, et ancien porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères avant sa retraite, a publié, quelques heures après la rupture des relations diplomatiques entre l’Algérie et les Émirats arabes unis annoncée jeudi 10 septembre, une contribution personnelle détaillant les raisons qu’il attribue à cette décision. Le communiqué officiel du ministère algérien des Affaires étrangères, publié la veille, n’avait pour sa part précisé aucune raison détaillée, évoquant seulement des « agissements provocateurs ou hostiles » de la part d’Abou Dhabi.

Une accusation de soutien à un mouvement séparatiste

Dans son texte, Amar Belani accuse les Émirats arabes unis d’avoir apporté « un soutien concret et public » au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), qualifié d’organisation terroriste par les autorités algériennes, en lui offrant des tribunes internationales. L’ancien diplomate y voit une forme de « reconnaissance de fait » accordée à ce mouvement. Il accuse également Abou Dhabi d’avoir offert refuge à des personnes recherchées par la justice algérienne pour détournement de fonds. Ces deux accusations ne sont assorties, dans le texte de Belani, d’aucun élément de preuve ni de source vérifiable.

Une coopération militaire alléguée avec le Maroc et Israël

L’ancien ambassadeur affirme par ailleurs que les Émirats arabes unis apportent un soutien actif à ce qu’il qualifie d’« axe Rabat-Tel-Aviv », évoquant des ventes d’armes destinées au Maroc, une coopération en matière de renseignement et des transferts de technologies à usage militaire. Il relie ce rapprochement aux accords de normalisation signés en 2020 entre le Maroc, les Émirats arabes unis et Israël. Ces affirmations relèvent de l’analyse personnelle de leur auteur et n’ont pas été confirmées par une source officielle marocaine, émiratie ou israélienne.

Un « encerclement » allégué dans la région du Sahel

Amar Belani évoque également une tentative d’« encerclement » de l’Algérie dans sa profondeur stratégique au Sahel, accusant les Émirats arabes unis de chercher, sous couvert d’investissements économiques, à neutraliser l’influence algérienne dans la région au profit du Maroc. Il conclut sa contribution en affirmant que l’Algérie a fait preuve d’une « patience exemplaire » avant de rompre les relations diplomatiques avec Abou Dhabi.