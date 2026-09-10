Une nouvelle tenue pour les équipes d’accueil et d’accompagnement d’Airports of Morocco

« Dans le cadre de la stratégie ‘Aéroports 2030’, les missions des agents d’accueil au sein des aéroports du Royaume ont été entièrement repensées notamment dans les procédures d’accueil, par un encadrement renforcé, une présence accrue sur le terrain aux heures de pointe, des formations à l’attention client et aux nouveaux usages. L’objectif étant d’assurer au mieux le parcours des passagers, dès leur arrivée sur le parvis et jusqu’à l’embarquement. La nouvelle tenue, conçue aux couleurs d’Airports of Morocco, rend cette présence immédiatement identifiable », indique l’ONDA dans un communiqué.

Ce nouveau dispositif a trouvé son premier temps fort avec l’opération Marhaba 2026, pilotée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour accompagner les Marocains résidant à l’étranger durant la période estivale.

A noter qu’en un an, l’ONDA a doublé ses effectifs d’information, d’orientation et de gestion des flux passant de 344 agent en 2025 contre 670 aujourd’hui, présents dans l’ensemble des aéroports du Royaume.

À l’aéroport Casablanca Mohammed V, les équipes passent de 161 à 224 agents et à l’aéroport Marrakech-Ménara, de 68 à 255 agents.

Cette montée en puissance accompagne les innovations déployées ces derniers mois dans les aéroports, à savoir le Pax Check, la carte d’embarquement 100% mobile qui permet, à partir d’un QR code sécurisé, de franchir les points de contrôle et les sas automatisés sans document papier, les bornes d’enregistrement en libre-service et dépose automatisée des bagages (Self Bag Drop), les portillons automatiques et suppression du double contrôle. Autant d’outils qui simplifient le parcours.

« À travers ce dispositif, l’ONDA confirme que l’expérience passager est un élément central de sa mission qui repose d’abord et avant tout sur les femmes et les hommes qui font vivre les aéroports au quotidien. Pour l’institution, l’élément humain est au cœur de la stratégie ‘Aéroports 2030’. Par leur engagement et leur expertise, les femmes et les hommes de l’ONDA portent les valeurs de l’institution et contribuent directement à la réussite des transformations et des projets qui dessineront les aéroports marocains de demain », conclut le communiqué.