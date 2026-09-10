CAN, Coupe d’Afrique féminine, Mondial: Akhannouch dresse le bilan des promesses non tenues

Lors d’un meeting de campagne à Mediouna, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a dressé une liste de promesses sportives non tenues, incluant la Coupe d’Afrique des nations, la Coupe d’Afrique féminine et la finale du Mondial 2030, sans citer nommément son destinataire.

Un réquisitoire sur les promesses non tenues

S’exprimant jeudi 10 septembre lors d’un meeting de campagne électorale à Mediouna, le chef du gouvernement et président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, a dressé un bilan critique de plusieurs annonces sportives, sans désigner nommément leur auteur. Il a déclaré : « On nous a promis une coupe d’Afrique, on n’a rien vu. On nous a promis la finale de la Coupe du Monde, on n’a rien vu. On nous a promis plusieurs coupes d’Afrique féminines, on n’a rien vu. » Il a ajouté que la promesse d’une finale de la Coupe du Monde 2030 organisée au Maroc était formulée « sans même en discuter auprès de nos autres partenaires », en référence à l’Espagne et au Portugal, coorganisateurs du tournoi.

Une charge répétée dans plusieurs meetings

Cette sortie fait écho à une autre déclaration d’Akhannouch tenue le même jour, dans laquelle il avait dénoncé, toujours sans citer de nom, des promesses jugées irréalistes sur les compétitions sportives, déclarant : « Les promesses, ce n’est pas répéter trois fois que vous allez gagner la Coupe d’Afrique féminine alors qu’il n’en est rien ! », avant d’ajouter que ce type de sujet « concerne les grands ». Ces prises de position interviennent alors que le ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a rejoint en juillet le bureau politique du Parti authenticité et modernité (PAM) et multiplie, en pleine campagne, les annonces liées au Mondial 2030, dont l’attribution de la finale au futur stade Hassan II de Benslimane.

Une rivalité de campagne entre alliés de la majorité

Cette séquence s’inscrit dans une tension croissante entre le RNI et le PAM, partenaires au sein de la coalition gouvernementale sortante, à moins de deux semaines des élections législatives du 23 septembre. Le dossier du Mondial 2030, devenu un argument de campagne central pour le PAM, cristallise une partie de cette rivalité, Akhannouch appelant à la retenue sur des sujets qu’il juge relever de la diplomatie entre États plutôt que de promesses électorales.