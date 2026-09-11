L’ONDA double ses effectifs d’accueil et lance une nouvelle tenue « Airports of Morocco »

L’Office national des aéroports a annoncé le déploiement d’une nouvelle tenue aux couleurs d' »Airports of Morocco » pour ses équipes d’accueil, dans le cadre d’une refonte plus large ayant permis de doubler leurs effectifs en un an.

Une nouvelle tenue pour un dispositif repensé

L’Office national des aéroports (ONDA) a annoncé le déploiement d’une nouvelle tenue aux couleurs d' »Airports of Morocco » pour ses équipes d’accueil et d’accompagnement. « Dans le cadre de la stratégie ‘Aéroports 2030’, les missions des agents d’accueil au sein des aéroports du Royaume ont été entièrement repensées notamment dans les procédures d’accueil, par un encadrement renforcé, une présence accrue sur le terrain aux heures de pointe, des formations à l’attention client et aux nouveaux usages », indique l’ONDA dans un communiqué. L’objectif affiché est d’assurer au mieux le parcours des passagers, depuis leur arrivée sur le parvis jusqu’à l’embarquement.

Un doublement des effectifs en un an

Cette transformation s’accompagne d’un renforcement important des équipes déployées dans les aéroports du Royaume. En un an, leur nombre a presque doublé, passant de 344 agents en 2025 à 670 aujourd’hui, soit 326 agents supplémentaires. Le changement est particulièrement marqué à l’aéroport Marrakech-Ménara, où les effectifs sont passés de 68 à 255 agents, ainsi qu’à l’aéroport Casablanca Mohammed V, où ils sont passés de 161 à 224 agents.

Des innovations technologiques en parallèle

Cette montée en puissance des équipes accompagne plusieurs innovations déployées ces derniers mois dans les aéroports marocains, dont le Pax Check, une carte d’embarquement entièrement mobile permettant, à partir d’un QR code sécurisé, de franchir les points de contrôle et les sas automatisés sans document papier, ainsi que des bornes d’enregistrement en libre-service, la dépose automatisée des bagages (Self Bag Drop) et des portillons automatiques avec suppression du double contrôle.

Un premier temps fort avec l’opération Marhaba 2026

Selon l’ONDA, ce nouveau dispositif a trouvé son premier temps fort avec l’opération Marhaba 2026, pilotée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité sur hautes instructions du Roi Mohammed VI, destinée à accompagner les Marocains résidant à l’étranger lors de leurs déplacements estivaux. L’Office affirme placer l’élément humain au cœur de sa stratégie « Aéroports 2030 », les agents étant présentés comme les porteurs des valeurs de l’institution dans les transformations à venir des aéroports marocains.