Jeux asiatiques: plus de 100 athlètes nord-coréens arrivent au Japon

Plus de 100 athlètes nord-coréens sont arrivés vendredi au Japon pour participer aux Jeux asiatiques de Nagoya-Aichi, malgré l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays et les restrictions d’entrée liées aux sanctions internationales contre Pyongyang.

Une arrivée très mise en scène

Des athlètes nord-coréens ont fait vendredi 11 septembre une arrivée remarquée au Japon pour les Jeux asiatiques, vêtus de tenues impeccables et arborant des drapeaux nord-coréens bien en vue. Cette mise en scène soignée perpétue l’habitude de la Corée du Nord, pays largement isolé sur la scène internationale, de mettre en avant ses rares déplacements à l’étranger, en particulier lors des grands rendez-vous sportifs qui lui offrent une vitrine internationale. Plus de 100 Nord-Coréens représenteront leur pays dans 14 disciplines lors de cette édition des Jeux, qui se tiendra à Nagoya-Aichi à partir du 19 septembre.

Le football, en pointe dès avant l’ouverture officielle

Bien que les Jeux asiatiques ne s’ouvrent officiellement que dans plus d’une semaine, certaines épreuves débutent en amont, à commencer par le football. L’équipe masculine nord-coréenne, arrivée par un vol en provenance de Pékin, a salué la foule à sa sortie de l’aéroport international du Kansai, vêtue de blazers blancs et de pantalons bleu électrique. Elle débutera son tournoi le 16 septembre face à la Chine. L’équipe féminine, dont les sélections de jeunes ont multiplié les succès ces dernières années, devait atterrir dans la soirée ; elle affrontera le Bangladesh lundi, avant de rencontrer la Corée du Sud le 21 septembre au sein du même groupe.

Un retour progressif sur la scène sportive internationale

Dotée de l’arme nucléaire, la Corée du Nord avait suspendu sa participation aux compétitions sportives internationales pendant la pandémie de Covid-19, avant de faire son retour aux Jeux asiatiques en Chine en 2023, puis de participer aux Jeux olympiques de Paris.

Des entrées exceptionnellement autorisées

Le Japon n’autorise en principe pas les ressortissants nord-coréens à entrer sur son territoire, dans le cadre des sanctions liées aux programmes nucléaire et balistique de Pyongyang, mais des exceptions peuvent être accordées aux athlètes en visite pour des compétitions. Les deux pays n’entretiennent pas de relations diplomatiques.

Une mobilisation de la communauté pro-nord-coréenne

Un groupe pro-nord-coréen basé à Tokyo a appelé les personnes vivant au Japon à venir soutenir les athlètes durant les Jeux. Une vidéo publiée par le média pro-nord-coréen Choson Sinbo montre des étudiants de la Korea University, établissement tokyoïte lié à la communauté pro-nord-coréenne du Japon, expliquant comment encourager les équipes, avec des slogans et des chants, en portant la couleur rouge du drapeau nord-coréen.