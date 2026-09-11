Poutine et Pezeshkian arrivent en Inde pour le sommet des BRICS

Les présidents russe Vladimir Poutine et iranien Massoud Pezeshkian sont arrivés vendredi à New Delhi pour le sommet des Brics, qui se tient ce week-end sur fond de tensions autour du conflit au Moyen-Orient et de la guerre en Ukraine.

Une réunion de dirigeants sur fond de tensions mondiales

Les présidents russe Vladimir Poutine et iranien Massoud Pezeshkian sont arrivés vendredi 11 septembre en Inde pour le sommet du bloc diplomatique des Brics, réuni ce week-end dans un contexte de turbulences géopolitiques mondiales, du conflit au Moyen-Orient à la guerre en Ukraine. Les deux dirigeants doivent être reçus dans l’après-midi par le Premier ministre indien, Narendra Modi, pour des entretiens bilatéraux, selon New Delhi. Le président chinois Xi Jinping est quant à lui attendu samedi dans la capitale indienne, pour sa première visite dans le pays depuis 2019.

Un rapprochement prudent entre l’Inde et la Chine

Le déplacement de Xi Jinping marque une nouvelle étape du lent rapprochement entre l’Inde et la Chine, six ans après un accrochage militaire meurtrier le long de leur frontière disputée dans l’Himalaya. Si les deux pays ont progressivement renoué le dialogue, la méfiance demeure, comme en témoigne le message de bienvenue adressé par Narendra Modi à ses invités, dans lequel il a écrit, en sanscrit, que l’on ne pouvait s’engager dans le débat et l’amitié « qu’avec les vertueux ». Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, a pour sa part appelé à une coopération de long terme entre les deux pays « comme deux voisins et partenaires amis ». Quelques dizaines de Tibétains ont par ailleurs manifesté vendredi à New Delhi contre la venue de Xi Jinping, l’Inde accueillant depuis 1959 le Dalaï Lama, chef spirituel tibétain en exil.

Le conflit iranien, principale ligne de fracture

Créé en 2009 pour rassembler de grandes économies émergentes hors des institutions dominées par les États-Unis, le bloc des Brics s’est depuis élargi à plusieurs pays, dont l’Iran et les Émirats arabes unis, également annoncés à New Delhi. Le conflit ouvert fin février au Moyen-Orient par les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, ainsi que son impact sur les prix du pétrole et du gaz, devrait nourrir une partie des discussions du sommet. Lors d’une réunion début septembre de l’Organisation de coopération de Shanghai au Kirghizistan, Massoud Pezeshkian avait assuré devant Vladimir Poutine et Xi Jinping que Téhéran restait ouvert à une solution négociée avec Washington. Une position difficile à concilier avec celle des Émirats arabes unis, également membres des Brics, qui ont suspendu en août leurs échanges commerciaux et financiers avec l’Iran après avoir été visés par des missiles iraniens. Pour l’économiste Shilan Shah, du centre de réflexion Capital Economics, la guerre contre l’Iran constitue « un test de la cohésion du groupe ».

L’Ukraine et l’équilibre indien entre Moscou et Washington

Pays hôte du sommet, l’Inde entretient des relations cordiales avec l’Iran tout en veillant à préserver un équilibre délicat dans ses relations avec les États-Unis. Alliée traditionnelle de la Russie, elle a continué d’importer du pétrole russe malgré les sanctions américaines, Washington affirmant que ces achats financent l’effort de guerre russe en Ukraine. Lors du dernier sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai, Narendra Modi avait exhorté son homologue russe à trouver une issue au conflit, une sortie aussitôt saluée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La domination commerciale chinoise en question

Le sommet pourrait également être l’occasion de discussions tendues sur la domination économique chinoise, qui inonde ses partenaires des Brics, à commencer par l’Inde, de ses exportations. Le déficit commercial indien vis-à-vis de la Chine a atteint un niveau record de 112 milliards de dollars lors de l’exercice fiscal 2025-2026.