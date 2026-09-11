Yémen: les Houthis prennent le contrôle total du détroit de Bab al-Mandab

Les rebelles houthis ont achevé vendredi la prise de contrôle du détroit de Bab al-Mandab en s’emparant de l’île de Perim, après le retrait des forces gouvernementales, complétant une offensive de trois jours qui les a déjà menés à Mokha et à l’île de Zouqar.

La prise de l’île de Perim

Les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont pris le contrôle vendredi 11 septembre de l’île de Perim, également connue sous le nom de Mayyun, achevant ainsi leur mainmise sur l’ensemble de la zone du détroit de Bab al-Mandab. Selon un responsable gouvernemental local cité par l’AFP, des embarcations transportant des combattants houthis armés ont atteint l’île après que les forces gouvernementales s’en furent retirées la veille. « Les Houthis ont achevé leur prise de contrôle de la zone de Bab al-Mandab et de l’île de Mayyun, située au milieu du détroit », a précisé ce responsable, sous couvert d’anonymat. Un témoin a rapporté que des combattants armés se déployaient le long du rivage du détroit et circulaient à bord de véhicules militaires.

Une position clé au milieu du détroit

L’île de Perim, d’environ 13 kilomètres carrés, se situe au point le plus étroit du détroit de Bab al-Mandab, qu’elle divise en deux chenaux de navigation distincts entre le Yémen et la Corne de l’Afrique. Sa prise de contrôle pourrait permettre aux Houthis de surveiller plus étroitement le trafic maritime et de menacer directement les navires empruntant le détroit, sans dépendre uniquement des missiles et drones à longue portée déjà utilisés lors des attaques précédentes contre l’Arabie saoudite.

L’aboutissement d’une offensive de trois jours

Cette prise de contrôle intervient au terme d’une offensive rapide des Houthis dans le sud-ouest du Yémen. Le mouvement avait pris le contrôle jeudi de la ville portuaire de Mokha, à environ 80 kilomètres au nord de Perim, ainsi que de l’île de Zouqar, dans le sud de la mer Rouge, après des tirs de roquettes et un assaut mené à l’aide d’embarcations. Plusieurs centaines de personnes sont mortes depuis le lancement de cette offensive, selon des bilans concordants, dans un conflit qui a repris en juillet après plusieurs années d’accalmie relative depuis la trêve informelle de mars 2022.

Des conséquences économiques redoutées

Le contrôle total de Bab al-Mandab par les Houthis fait craindre une aggravation des perturbations du trafic pétrolier, déjà affecté par le verrouillage du détroit d’Ormuz de l’autre côté de la péninsule Arabique. Bab al-Mandab est devenu une voie de contournement vitale pour les exportations pétrolières saoudiennes depuis la fermeture d’Ormuz, et les cours du pétrole avaient déjà atteint jeudi leur plus haut niveau depuis mai, le baril de Brent dépassant les 107 dollars.