Législatives 2026: le RNI dénonce le « partage prématuré » des postes ministériels

Depuis Dakhla, le président du RNI, Mohamed Chaouki, a affirmé que son parti aborde les élections législatives avec une trajectoire claire fondée sur le bilan de terrain, critiquant les formations qui négocient déjà alliances et postes ministériels avant le scrutin.

Une trajectoire fondée sur le bilan de terrain

Le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Mohamed Chaouki, a souligné, lors d’une rencontre de communication du parti à Dakhla, que le RNI aborde les échéances électorales à venir avec une trajectoire politique claire, fondée sur la proximité avec les citoyens, l’action de terrain et les réalisations, loin des calculs prémédités et des tentatives de répartition des postes et de traçage des alliances avant que les électeurs ne se soient exprimés.

Un ancrage antérieur à la campagne électorale

Mohamed Chaouki a précisé que le RNI n’avait pas attendu la date des élections pour descendre sur le terrain, mais avait accumulé des années d’écoute et de communication directe avec les citoyens, à travers le « Parcours de la confiance », puis le « Parcours des villes », le « Parcours des réalisations » et enfin le « Parcours de l’avenir ». Il a présenté Dakhla elle-même comme un modèle illustrant ce que les élus du parti peuvent accomplir lorsqu’ils assument leurs responsabilités.

Un contraste revendiqué avec d’autres formations

Le président du RNI a insisté sur le fait que les libéraux abordent cette phase avec un leadership clair, des institutions, une organisation, des candidats et un programme électoral complet, alors que, selon lui, d’autres partis ont choisi de sauter directement à l’après-électoral, en se lançant dans des discussions sur les alliances, les ministères et le partage des responsabilités, « comme si les voix des Marocains n’étaient qu’un détail à contourner sur la voie des postes ».

Le soutien affiché aux candidats du parti à Dakhla

Mohamed Chaouki a exprimé sa confiance dans les candidats du RNI à Dakhla, annonçant son soutien à Malak, Mohamed Lamine Horma Allah et Imad. Il a affirmé que l’ambition du parti était claire : « arriver en tête grâce à la confiance et aux voix des citoyens », et non grâce à des alliances dessinées sur le papier avant que les Marocains ne se soient prononcés.