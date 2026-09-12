Ukraine-Russie: Zelensky « prêt » à rencontrer Poutine si les deux sont invités au G20

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est déclaré prêt, dans un entretien à une chaîne de télévision allemande, à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet du G20 prévu en décembre à Miami, alors que Washington a récemment relancé des efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre.

Une disponibilité affichée pour une rencontre à Miami

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est dit prêt à rencontrer le président russe, Vladimir Poutine, lors d’un sommet du G20 prévu en décembre à Miami, dans une interview publiée samedi 12 septembre par la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. Interrogé sur l’éventualité d’une telle rencontre si les deux dirigeants étaient invités, il a répondu : « Oui, bien sûr. Nous devons venir. Nous devons nous rencontrer, parler et prendre des décisions ». Il a ajouté : « Ce ne sont pas les mots qui comptent […] Seul le résultat compte ».

Une relance diplomatique portée par Washington

Cette déclaration intervient alors que Washington a récemment tenté de relancer des efforts diplomatiques longtemps au point mort pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, avec la visite des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou et à Kiev le week-end dernier. Volodymyr Zelensky a qualifié cette visite de « bon signal », soulignant l’importance du fait que le duo se soit rendu à la fois à Kiev et à Moscou, y voyant « une marque de respect envers notre peuple ». Vladimir Poutine et le président américain, Donald Trump, ont par ailleurs discuté de la guerre la semaine dernière lors d’un entretien téléphonique décrit comme « d’une extrême franchise » par le Kremlin.

Le G20, nouvel espace de contacts indirects

Les États-Unis assurent cette année la présidence du G20. Début septembre, le ministre russe des Finances, Anton Silouanov, avait été accueilli à une réunion du G20 en Caroline du Nord, provoquant un « malaise » parmi les alliés européens de l’Ukraine. La diplomatie russe a par ailleurs annoncé samedi que Moscou enverrait certains responsables à une réunion du G20 consacrée à l’énergie prévue la semaine prochaine à Houston.