Mondial 2030: la FIFA réaffirme que le lieu de la finale sera décidé « en temps voulu »

La FIFA a réaffirmé vendredi qu’aucune décision n’avait été prise sur le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030, en réaction aux propos de Fouzi Lekjaa assurant qu’elle se tiendrait au Maroc, tandis que l’entraîneur du Real Madrid José Mourinho a de son côté plaidé pour le stade Santiago-Bernabéu.

La FIFA réaffirme l’absence de décision

La Fédération internationale de football (FIFA) a réaffirmé vendredi 11 septembre à l’AFP que le lieu de la finale de la Coupe du monde 2030 serait décidé « en temps voulu », en réaction à des propos du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, également membre du Conseil de la FIFA et président du comité d’organisation de la Coupe du Monde 2030, qui avait assuré que cet événement se tiendrait au Maroc. Un porte-parole de l’instance a précisé : « Comme indiqué le 5 août 2026, une décision sera prise par la FIFA en temps voulu », écartant ainsi tout choix déjà arrêté.

Une compétition ouverte entre trois pays co-organisateurs

Le Maroc, l’Espagne et le Portugal, co-organisateurs de l’édition 2030 de la Coupe du monde, se disputent le droit d’accueillir la finale. Madrid mise sur le prestige du stade Santiago-Bernabéu, enceinte du Real Madrid, tandis que Rabat met en avant la construction à venir d’un stade d’environ 115.000 places à Benslimane, dans la région de Casablanca.

Les propos de Fouzi Lekjaa à l’origine de la polémique

Fouzi Lekjaa avait assuré mercredi que cet événement planétaire se tiendrait dans son pays, déclarant lors d’une réunion publique organisée dans la région de Benslimane : « La province de Benslimane accueillera la finale de la Coupe du monde. Que cela plaise à certains ou non », selon une vidéo publiée par plusieurs médias locaux, dont l’hebdomadaire Tel Quel.

Mourinho prend position pour le Bernabéu

Interrogé sur le sujet vendredi en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, s’est prononcé en faveur du stade Santiago-Bernabéu. Le technicien portugais a d’abord affirmé : « J’aimerais que la finale soit à Lisbonne, mais je suis déjà content qu’un pays comme le nôtre ait au moins un match » du Mondial, avant d’ajouter que jouer dans « un stade mythique, historique » comme celui du club le plus titré de l’histoire du football devrait, selon lui, primer. Il a toutefois relativisé sa position, reconnaissant : « Si j’étais l’entraîneur de Benfica, je te dirais exactement la même chose », en référence au club portugais qu’il a dirigé avant de rejoindre le Real Madrid en juin 2026.