Le président iranien et le prince héritier d’Abou Dhabi s’entretiennent à New Delhi

Le président iranien Massoud Pezeshkian et le prince héritier d’Abou Dhabi, cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyane, fils du président émirati Mohamed bin Zayed Al Nahyane, se sont entretenus samedi à New Delhi en marge du sommet des Brics, quelques semaines après la suspension par Abou Dhabi de ses échanges commerciaux avec Téhéran.

Une rencontre annoncée par l’ambassade d’Iran

Le président iranien, Massoud Pezeshkian, et le prince héritier émirati, cheikh Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyane, se sont entretenus samedi 12 septembre à New Delhi, en marge du sommet des dirigeants des Brics. L’ambassade d’Iran en Inde a annoncé cette rencontre sur le réseau social X, en publiant une photographie des deux dirigeants assis côte à côte.

Un contact intervenant après une rupture commerciale

Cette rencontre survient alors que les Émirats arabes unis avaient suspendu en août leurs échanges commerciaux et financiers avec Téhéran, après avoir été visés par des missiles iraniens dans le cadre du conflit opposant l’Iran aux États-Unis depuis février.

Une erreur de titre rectifiée

L’ambassade d’Iran avait initialement évoqué, de manière erronée, le « président » des Émirats arabes unis pour désigner son interlocuteur, alors que cheikh Khaled ben Mohamed ben Zayed Al Nahyane occupe la fonction de prince héritier d’Abou Dhabi, le président des Émirats arabes unis étant son frère, le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyane.