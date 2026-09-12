Législatives 2026: Ilham Belafhaili, SG de l’UMD, revendique un parti « exempt de népotisme »

La secrétaire générale du Parti de l’Union marocaine pour la démocratie, Ilham Belafhaili, a affirmé que l’action politique exige un patriotisme sincère, revendiquant un parti exempt de népotisme, contrairement, selon elle, à certaines autres formations politiques.

Un parti présenté comme exempt de népotisme

La secrétaire générale du Parti de l’Union marocaine pour la démocratie (UMD), Ilham Belafhaili, a affirmé que l’action politique exige un patriotisme sincère, insistant sur le fait que son parti est exempt de népotisme et d’exploitation de l’influence familiale, contrairement, selon elle, à certaines autres formations. « Je suis la seule Belafhaili dans ce parti. Pas comme dans d’autres partis où ils ramènent leurs enfants et leur famille », a-t-elle déclaré.

« Notre objectif n’est pas les sièges »

Ilham Belafhaili a affirmé que l’objectif de sa formation n’était pas l’obtention de sièges, mais d’être entendue par les Marocains, déclarant : « On veut que les Marocains nous écoutent, notre objectif n’est pas les sièges ». Elle a ajouté que la construction politique nécessitait du temps, tout comme la confiance des électeurs.

Un parti sans élu depuis près de deux décennies

Cette déclaration intervient alors que l’UMD n’a obtenu aucun siège à la Chambre des représentants lors des deux derniers scrutins législatifs, en 2016 comme en 2021, après avoir déjà perdu ses deux sièges obtenus en 2007 dès les élections de 2011. Fondée en 2006 par Abdellah Azmani à la suite d’une scission de l’Union constitutionnelle, la formation reste ainsi sans représentation parlementaire depuis près de quinze ans, un contexte qui éclaire l’insistance de sa secrétaire générale sur le temps nécessaire à la construction de la confiance électorale plutôt que sur la conquête immédiate de sièges.

Une direction confirmée après une contestation interne

Ilham Belafhaili avait vu sa légitimité à la tête du parti confirmée en juillet 2026 par un communiqué du secrétariat général de l’UMD, qui avait précisé qu’elle disposait d’un récépissé légal délivré par le ministère de l’Intérieur attestant de sa qualité de secrétaire générale, après qu’un article de presse eut évoqué une autre personne comme dirigeant du parti.