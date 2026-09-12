Oujda accueille en novembre la 1ère édition du hackathon « Nexus HealthTech »

La ville d’Oujda accueillera les 12 et 13 novembre la première édition du hackathon « Nexus HealthTech », organisé par le CIRMSS autour de la conception de solutions numériques innovantes dédiées au secteur de la santé.

Un espace de confrontation des idées sur 48 heures

La ville d’Oujda accueillera, les 12 et 13 novembre prochain, la première édition du hackathon « Nexus HealthTech », consacré à la conception de solutions numériques innovantes dédiées au secteur de la santé. Organisé par le Centre international de recherche multidisciplinaire en sciences de la santé (CIRMSS-Oujda) sous le thème « Ensemble pour la santé de demain », l’événement entend créer, pendant 48 heures, un espace de confrontation des idées où les compétences numériques rencontrent l’expertise médicale et où les problématiques de terrain deviennent des défis d’innovation. Selon les organisateurs, les participants seront appelés à dépasser le stade de l’idée pour imaginer des solutions concrètes susceptibles d’améliorer la qualité, l’accessibilité et la performance du système de santé.

Des équipes multidisciplinaires sur des thématiques variées

Le hackathon réunira des étudiants, chercheurs et professionnels organisés en équipes multidisciplinaires. Les défis proposés couvriront plusieurs dimensions de la transformation numérique du secteur de la santé, notamment l’intelligence artificielle et l’aide à la décision médicale, la télémédecine et la santé connectée, la gestion et la valorisation des données de santé, la cybersécurité des systèmes d’information de santé, ainsi que les questions de gouvernance, de régulation et d’encadrement juridique du numérique en santé. D’autres pistes porteront sur l’économie de la santé et l’optimisation des ressources, l’amélioration du parcours du patient, ainsi que le développement de solutions numériques à impact social dans le domaine de la santé publique.

La multidisciplinarité comme méthode de travail

Pour le professeur Rian Bouazzaoui, président du CIRMSS d’Oujda, « Nexus HealthTech » répond à une nécessité : faire de la multidisciplinarité non pas un principe théorique, mais une méthode de travail au service de l’innovation en santé, les grandes transformations de la santé ne pouvant, selon lui, être pensées par une seule discipline. Il a souligné que la technologie apportait des possibilités nouvelles, mais que c’est la rencontre avec les professionnels de santé et la compréhension des réalités du terrain qui permettent de transformer ces possibilités en solutions utiles.

Un jury spécialisé et des récompenses financières

Durant les deux journées du hackathon, les équipes devront faire preuve de créativité, de capacité d’adaptation et de travail collectif pour transformer leur idée en solution et la défendre devant un jury spécialisé. Des récompenses financières seront attribuées aux trois premières équipes du classement, tandis qu’une distinction particulière permettra également de valoriser un projet choisi comme « coup de cœur ».