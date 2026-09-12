Le Kenya en lice pour accueillir le siège africain de la Recording Academy des Grammy

La candidature du Kenya pour accueillir le futur siège africain de la Recording Academy, organisation qui décerne les Grammy Awards, a franchi une nouvelle étape vendredi à Nairobi, face à la concurrence du Nigeria et de l’Afrique du Sud.

Une candidature qui avance

La candidature du Kenya pour accueillir le futur siège africain de la Recording Academy, l’organisation californienne qui décerne les Grammy Awards, a progressé vendredi 11 septembre à Nairobi. Des responsables de l’organisation ont annoncé que plusieurs étapes importantes du projet avaient été franchies, sans toutefois désigner à ce stade le pays hôte. Le Kenya est en concurrence avec le Nigeria et l’Afrique du Sud pour accueillir cette implantation continentale.

Un investissement kényan de 3,9 millions de dollars

Le gouvernement kényan a engagé 3,9 millions de dollars dans ce projet, présenté comme un levier pour développer la production musicale, les studios, les labels et l’accès des artistes africains aux marchés internationaux. Le président de la Recording Academy, Panos A. Panay, s’exprimant après une rencontre mercredi avec le président kényan William Ruto, a affirmé que la place de l’Afrique dans l’industrie musicale mondiale était un projet qui ne pouvait se mesurer à une seule date de lancement, mais à la construction d’une base solide.

Des artistes kényans bientôt formés aux États-Unis

Des artistes kényans doivent se rendre aux États-Unis en octobre pour se familiariser avec les rouages de l’industrie musicale internationale, dans le cadre d’un programme conjoint avec l’ambassade américaine à Nairobi. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de la Recording Academy, qui a introduit il y a quatre ans la catégorie de la meilleure performance musicale africaine aux Grammy Awards et mis en place un programme de mentorat musical en partenariat avec le département d’État américain.