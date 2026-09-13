F1: Kimi Antonelli s’impose lors du premier Grand Prix d’Espagne disputé au Madring

L’Italien Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté dimanche le tout premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le nouveau circuit du Madring, devançant Max Verstappen et Lando Norris, et a creusé son avance en tête du championnat du monde de Formule 1.

Une victoire qui creuse l’écart au championnat

L’Italien Kimi Antonelli (Mercedes) a remporté dimanche 13 septembre le premier Grand Prix d’Espagne disputé sur le Madring et a augmenté son avance en tête du championnat du monde de Formule 1. Parti en deuxième position, le pilote Mercedes a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l’Anglais Lando Norris (McLaren), qui s’était pourtant élancé en pole position mais a connu une course malchanceuse.

Le Madring, un tracé inédit et hybride

Cette édition marquait la première venue de la Formule 1 sur le Madring, nouveau circuit madrilène qui combine des routes publiques et des sections construites autour du parc des expositions IFEMA Madrid et du quartier de Valdebebas. Ce tracé exigeant, où les monoplaces atteignent des pointes de vitesse d’environ 340 km/h, remplace le circuit de Barcelone-Catalogne comme hôte du Grand Prix d’Espagne. Le pilote espagnol Carlos Sainz, natif de Madrid, occupait le rôle d’ambassadeur du circuit pour cette première.

Un week-end marqué par plusieurs incidents

Les essais libres avaient été perturbés par plusieurs sorties de piste, dont celle du rookie britannique Arvid Lindblad (Racing Bulls), qui avait provoqué le premier drapeau rouge de l’histoire du circuit, ainsi qu’un accident de Lewis Hamilton (Ferrari) lors des derniers essais libres. Kimi Antonelli avait dominé l’ensemble des séances d’essais, devançant notamment les Ferrari de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton.

Une razzia entamée depuis Monza

Cette victoire fait suite à celle décrochée par Kimi Antonelli une semaine plus tôt lors du Grand Prix d’Italie à Monza, où il s’était imposé après être remonté depuis la 19e place sur la grille, à la suite d’une pénalité liée au groupe motopropulseur, devenant le premier pilote italien à triompher sur ce circuit depuis Ludovico Scarfiotti en 1966. Avant le Grand Prix d’Espagne, l’Italien comptait déjà 267 points au championnat, avec 66 points d’avance sur son coéquipier chez Mercedes, George Russell, et 76 points sur Lewis Hamilton. Âgé de 20 ans, Kimi Antonelli a décroché son premier succès en Formule 1 lors du Grand Prix de Chine 2026, devenant à cette occasion le plus jeune pilote de l’histoire à s’élancer en pole position et le deuxième plus jeune vainqueur d’un Grand Prix. Il vise cette saison son premier titre de champion du monde des pilotes.