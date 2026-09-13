Abou Dhabi réaffirme son soutien à la stabilité de l’Irak lors d’un appel ministériel

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis s’est entretenu par téléphone avec son homologue irakien des relations bilatérales, de la coopération commune et du soutien émirati à la sécurité de l’Irak.

En directInternational
Par Samir Amor

Un échange sur les relations bilatérales

Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, s’est entretenu par téléphone avec Fuad Hussein, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères d’Irak, des relations entre les deux pays et des moyens de développer la coopération commune.

Un soutien réaffirmé à la sécurité irakienne

Au cours de l’appel, le chef de la diplomatie émiratie a confirmé à son homologue irakien le soutien des Émirats arabes unis à tout ce qui renforce la sécurité et la stabilité de l’Irak.

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