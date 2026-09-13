Ouarzazate prépare la campagne de dépistage santé des écoliers pour 2026-2027

Une réunion de coordination tenue à Ouarzazate a permis d’examiner le plan d’action provincial de la campagne nationale de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé des élèves pour l’année scolaire 2026-2027.

Une coordination entre santé et éducation

Une réunion de coordination s’est tenue récemment à Ouarzazate en vue des préparatifs de la campagne nationale de détection et de prise en charge des problèmes de santé de la population scolaire dans la province. La rencontre a réuni des représentants de la province de Ouarzazate, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que de la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. Elle a permis d’examiner le plan d’action de la campagne au titre de l’année scolaire 2026-2027, dans un contexte national marqué par le renforcement des dispositifs de santé scolaire à travers le Royaume.

Un dépistage ciblant plusieurs catégories d’élèves

Selon la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale, cette campagne cible les élèves du préscolaire, ceux de la première année du primaire, ceux de la première année de l’enseignement collégial, les élèves poursuivant leur scolarité dans les établissements d’enseignement traditionnel, ainsi que les élèves en situation de handicap scolarisés dans les classes intégrées. Elle vise à garantir un examen médical global et à assurer un dépistage des troubles sensoriels, auditifs et oculaires, ainsi que des troubles du développement et de différents autres problèmes de santé, en plus d’une sensibilisation des élèves à la prévention des maladies et à l’adoption d’un mode de vie sain.

Un bilan et des pistes pour la suite

La rencontre a également été l’occasion de dresser le bilan de la campagne nationale 2025-2026 de dépistage et de prise en charge des problèmes de santé chez les élèves, d’identifier les défis rencontrés et d’examiner les pistes à explorer pour promouvoir la santé de la population scolaire. Cette initiative s’inscrit dans les efforts de la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale à Ouarzazate, en coordination avec plusieurs acteurs, pour faciliter l’accès des écoliers aux services de santé adaptés à leurs besoins.