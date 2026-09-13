La Direction générale de la météorologie annonce un temps chaud, de fortes rafales de vent et des averses orageuses avec risque de grêle, dimanche et lundi, dans plusieurs provinces du Royaume.

Jusqu’à 44°C, rafales à 85 km/h et risque de grêle dimanche et lundi dans plusieurs provinces

Un épisode de forte chaleur sur une large partie du pays

Un temps chaud, de fortes rafales de vent ainsi que de fortes averses orageuses avec risque de grêle sont attendus, dimanche et lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Un temps chaud avec des températures oscillant entre 40 et 44°C concernera, durant ces deux jours, les provinces de Fquih Ben Salah, Rehamna, Moulay Yacoub, Taounate, Ouezzane, Fès, Khémisset, Sidi Bennour, Youssoufia, Béni Mellal, Assa-Zag, Es-Semara, Tata, Taroudant, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, Chichaoua, El Kelaâ des Sraghna et Marrakech, précise la DGM dans un bulletin d’alerte actualisé de niveau de vigilance orange.

Des températures comprises entre 36 et 40°C seront enregistrées, durant la même période, à Meknès, Guelmim, Sidi Ifni, Essaouira, Mediouna, Nouaceur, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, El Jadida, Safi, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Aït Melloul, Tiznit, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mohammadia, Khénifra et Larache, tandis que le même phénomène, avec des maximales de 38 à 41°C, touchera Tan-Tan, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Laâyoune et Tarfaya.

Rafales de vent et orages de grêle localisés

De fortes rafales de vent, de 75 à 85 km/h, sont par ailleurs attendues dimanche dans les préfectures de Fahs-Anjra et Tanger-Assilah. La DGM signale également de fortes averses orageuses accompagnées de risque de grêle et de rafales de vent sous orages, dimanche de 17h00 à 22h00, dans les provinces d’Es-Semara, Assa-Zag, Tan-Tan et Guelmim.