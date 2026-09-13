L’AMCI participe à Ibarra à la Foire internationale de la coopération, invité d’honneur du Maroc

Une délégation marocaine composée de l’AMCI, de l’ambassade du Royaume en Équateur et de l’UM6P a pris part à la 5e Foire internationale de la coopération à Ibarra, où le Maroc était invité d’honneur.

Une participation marocaine remarquée

Une délégation composée de représentants de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), de l’ambassade du Royaume du Maroc en Équateur ainsi que du Centre de recherche en intelligence artificielle de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a pris part à la 5e édition de la Foire internationale de la coopération – édition territoriale, tenue les 10 et 11 septembre à Ibarra. L’événement a été organisé par le ministère équatorien des Relations extérieures et de la Mobilité humaine, en partenariat avec la municipalité d’Ibarra et le gouvernement provincial d’Imbabura.

Une politique de coopération Sud-Sud mise en avant

Les représentants de l’AMCI ont mis en avant la politique de coopération Sud-Sud du Royaume du Maroc, guidée par la vision du Roi Mohammed VI, en soulignant l’importance de l’innovation, de la technologie et du partage d’expertise dans l’accompagnement des pays partenaires face aux nouveaux défis du développement, indique un communiqué de l’AMCI. La participation du Maroc, en tant qu’invité d’honneur, s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Royaume et la République de l’Équateur et illustre l’engagement marocain en faveur d’une coopération Sud-Sud fondée sur la solidarité et le partage d’expertises.

Un stand dédié et une participation aux panels

L’AMCI était également présente à travers un stand dédié à la présentation de ses missions, de ses domaines d’intervention et de son expérience en matière de coopération internationale, notamment avec les pays d’Amérique latine. Aux côtés de représentants de plusieurs pays et organismes de coopération, la délégation de l’AMCI et la directrice du Centre de recherche en intelligence artificielle de l’UM6P ont participé aux panels consacrés à la « coopération Sud-Sud et triangulaire : nouveaux mécanismes, partenariats et solidarité » et à la « coopération pour la résilience territoriale », organisés autour de la thématique de la consolidation de l’écosystème de coopération internationale.