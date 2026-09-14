L’ONMT présente à Paris sa nouvelle stratégie pour le marché français

Le directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, a présenté à la presse française à Paris la nouvelle stratégie de l’Office pour renforcer l’attractivité du Maroc sur son premier marché émetteur.

Une rencontre avec la presse française à la veille d’un salon clé

Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), a rencontré ce lundi 14 septembre 2026 à Paris un large panel de médias français — agences de presse, télévisions, radios, presse généraliste et presse spécialisée — pour présenter la nouvelle stratégie de l’Office sur le marché français. Cette rencontre intervient à la veille du salon IFTM Top Resa, qui se tient à Paris, alors que la France confirme son rôle de marché clé pour le tourisme marocain.

Une stratégie combinant promotion, commercialisation et connectivité aérienne

L’ONMT entend convertir l’intérêt des voyageurs français pour le Maroc en flux supplémentaires et en une fréquentation mieux répartie sur l’ensemble du Royaume. L’Office mise pour cela sur une stratégie associant promotion et commercialisation, avec un renforcement des partenariats avec les principaux prescripteurs du voyage en France ainsi qu’avec les compagnies aériennes, afin de soutenir le développement de l’offre et de faciliter l’accès à la destination.

Une progression des liaisons aériennes depuis les villes de province

La saison hiver 2026-2027 sera marquée par une progression des liaisons aériennes point-à-point entre la France et le Maroc, avec un développement particulièrement important au départ des villes de province. « Notre enjeu est d’être là où se trouvent les voyageurs français. Le potentiel ne se limite pas à Paris et aux grandes métropoles. Le développement des liaisons depuis les villes de province crée de nouvelles opportunités pour le Maroc et pour l’ensemble de ses régions », a expliqué Achraf Fayda.

Mettre en avant la diversité des régions marocaines

L’ONMT ambitionne également de sortir d’une approche centrée sur les destinations les plus connues pour valoriser l’ensemble des régions du Royaume, l’expérience devenant le fil conducteur de sa nouvelle approche promotionnelle. L’objectif est de donner au marché français davantage de raisons de choisir le Maroc, d’y revenir et de multiplier les découvertes au sein d’une même destination.