Sebta : LaLiga apporte son soutien à Ez Abde après des menaces

L’international marocain Ez Abde a reçu des insultes et des menaces après avoir porté, avec ses coéquipiers du Real Betis et de Villarreal, un maillot de soutien à la population de Sebta, poussant LaLiga à publier un communiqué de soutien au joueur.

Un geste de solidarité avant le coup d’envoi

Les joueurs de Villarreal et du Real Betis sont entrés sur le terrain avec un maillot arborant le slogan « Todos somos caballas », en soutien à la population de Sebta confrontée à la crise migratoire que traverse la ville, à l’occasion de la 5e journée de LaLiga, lundi à La Cerámica. Abdessamad Ezzalzouli, international marocain connu sous le nom d’Ez Abde et ailier du Real Betis, a participé à cette initiative aux côtés de ses coéquipiers, avant de se distinguer sur le terrain dans la victoire de son équipe (1-2).

Des insultes et des menaces sur les réseaux sociaux

Ce geste a provoqué une vague de réactions hostiles envers Ez Abde sur les réseaux sociaux, où il a reçu des messages d’insultes et de menaces, certains faisant explicitement référence à des menaces de mort. Plusieurs messages lui reprochaient son geste et remettaient en cause son attachement au Maroc. Face à l’ampleur de ces réactions, le joueur, double national maroco-espagnol né à Béni Mellal, a temporairement archivé ses publications sur Instagram.

LaLiga apporte son soutien au joueur

LaLiga a réagi dans un communiqué officiel, affirmant qu’il « n’y a pas de place pour la haine » dans la compétition et qu’elle défend le respect sur et en dehors des terrains. L’instance a précisé rejeter toute attaque personnelle envers ses joueurs et a exprimé son soutien à Ez Abde.