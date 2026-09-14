Donald Trump dénonce une « conspiration malsaine » contre l’IA

Le président américain, Donald Trump, a dénoncé lundi une « conspiration malsaine » contre l’Intelligence artificielle (IA), et rejeté les appels à plus de régulations pour cette technologie.

« Le seul contrôle ou +garde-fou+ dont a besoin l’IA est un PRESIDENT FORT ET INTELLIGENT (Q.I. élevé!) », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

Le président américain a rejeté à plusieurs reprises au cours de la semaine écoulée les mises en garde de dirigeants de la tech sur les « dangers » de l’IA, estimant qu’une réglementation trop stricte aux Etats-Unis donnerait l’avantage à Pékin, engagée dans une course effrénée avec Washington pour dominer ce secteur hautement stratégique.

« Une CONSPIRATION MALSAINE est à l’oeuvre contre l’IA et les centres de données, et la seule qui s’en réjouit, c’est la Chine », a dénoncé le locataire de la Maison Blanche.

« CELUI QUI GAGNE LA COURSE À L’IA GAGNE! Nous devançons la Chine et tous les autres, et nous continuerons à le faire », a-t-il ajouté, mettant en garde les « théoriciens du complot », les « traîtres » et les personnes à l’origine de fuites dans la presse.

Le chef de l’exécutif américain a également critiqué le patron d’Anthropic, Dario Amodei, qui a appelé au cours du weekend écoulé à ralentir le développement de l’IA, une position soutenue par le patron d’OpenAI, Sam Altman, et par l’homme d’affaires Elon Musk.

« L’administration Trump a empêché les +gens+ de l’IA de faire des +choses+ mauvaises, ou potentiellement mauvaises, comme Dario (Anthropic!), qui fait maintenant semblant d’être un +parfait petit ange+ », a écrit Donald Trump.

Le président américain a affirmé dimanche à des journalistes qu’il avait directement entendu des acteurs du secteur technologique la semaine précédente au sujet de la menace que pourrait représenter l’IA.

Interrogé pour savoir s’il minimisait leurs inquiétudes, il a répondu: « Non, nous ne les minimisons pas, mais vous savez, il y aura de loin plus de bien que de mal. »