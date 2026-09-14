BNPJ: ouverture d’enquête sur les allégations d’espionnage du chef du parti MP, Mohammed Ouzzine

Le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a annoncé, lundi, que le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire afin de s’assurer de la véracité des allégations du secrétaire général du Mouvement Populaire, Mohammed Ouzzine, sur l’espionnage de téléphones dont ferait l’objet son parti politique qui serait visé par divers moyens, dont l’espionnage de téléphones.

L’ouverture de cette enquête intervient suite à une séquence vidéo relayée sur les réseaux sociaux et dans laquelle le secrétaire général d’un parti politique avance que sa formation serait visée par divers moyens, dont l’espionnage de téléphones, indique un communiqué du Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca.

« En exécution des prérogatives qui lui sont dévolues, et dans le souci de garantir l’application de la loi et le bon déroulement de l’opération électorale, le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête qui a été confiée à la Brigade Nationale de la Police Judiciaire (BNPJ), afin de s’assurer de la véracité desdites allégations et d’établir les effets juridiques qui en découlent », conclut le communiqué.

L’enquête concerne des propos émis par le secrétaire générale du MP, Mohammed Ouzzine, dimanche 13 septembre à Berrechid.

Lors d’un meeting de son parti en pleine campagne électorale pour les législatives du 23 septembre, le responsable politique et député a déclaré publiquement que le MP fait l’objet de divers types de méthodes, notamment des écoutes téléphoniques, mais sans donner de nom.