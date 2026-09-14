Après la tour Eiffel, le Louvre et les grands magasins, les pharmacies parisiennes sont devenues une étape incontournable du parcours de nombreux touristes étrangers.

«French Pharmacy» : quand les pharmacies parisiennes deviennent une étape incontournable dans le circuit touristique

Attirés par les produits de parapharmacie, les soins dermatologiques et les cosmétiques made in France, des visiteurs venus des quatre coins du monde consacrent une bonne partie de leur séjour à faire leurs emplettes dans les officines de la capitale.

Dans de nombreux supermarchés pharmaceutiques parisiens étendus parfois sur plusieurs étages, les files d’attente interminables sont constituées de clients venus non seulement chercher des médicaments, mais aussi les produits tendance de soins divers.

“Les visiteurs étrangers arrivent avec des listes de produits repérés sur les réseaux sociaux ou recommandés par leurs amis ou familles, à la recherche de crèmes, sérums, lotions, protections solaires et soins pour la peau”, affirme Nada Tahiri, pharmacienne marocaine dans une méga officine bien établie du VIIIe arrondissement de Paris.

Selon elle, le phénomène de la “french Pharmacy” concerne aussi les médicaments, souvent plus chers ou indisponibles ailleurs qu’en France.

“Plus de 70 % de ma clientèle sont des étrangers. Ils viennent pour des médicaments mais souvent pour des produits amincissants ou des compléments alimentaires. Ils achètent parfois ces produits qu’ils offrent en cadeaux”, confie-t-elle à la MAP.

Selon un reportage de TF1 diffusé récemment, certains visiteurs consacrent plusieurs centaines d’euros à leurs achats de produits de soin. Les touristes recherchent notamment des références de marques françaises connues et souvent à des prix abordables.

Cette attractivité bénéficie d’un marché de la parapharmacie en pleine expansion.

«C’est un marché qui connaît une croissance très dynamique », relève Claire Pedarros experte chez Xerfi, un cabinet spécialisé en études économiques sectorielles, citée par le Journal du Dimanche. Selon elle, l’attrait des produits français repose notamment sur leur image de qualité.

Son poids économique est considérable. Selon le JDD, ce marché a pesé environ 7 milliards d’euros en 2025. Un secteur tellement porteur dans le contexte d’une fréquentation touristique exceptionnelle de la région parisienne (50 millions de visiteurs, dont plus de 23 millions de touristes internationaux en 2025).

L’essor de la « French pharmacy » doit beaucoup aux réseaux sociaux. Des influenceurs filment leurs achats dans les pharmacies parisiennes, font la promotion de leurs produits préférés et recommandent des adresses à leurs abonnés. Ces contenus vantent des articles de parapharmacie en produits miracles et parfois en souvenirs incontournables d’un séjour parisien.