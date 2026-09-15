Samuel Eto’o accusé d’avoir reçu un paiement indu de la fédération russe de football

L’association des clubs de football amateur du Cameroun a demandé une enquête sur la gestion de la Fecafoot par Samuel Eto’o, accusé d’avoir reçu indûment un paiement d’environ 372 millions de francs CFA de la fédération russe de football.

Une demande d’enquête urgente

L’Association des clubs de football amateur du Cameroun (Acfac) a appelé le gouvernement à ouvrir « urgemment » une enquête sur la gestion de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), présidée par l’ancien attaquant Samuel Eto’o. Dans un communiqué publié lundi, l’Acfac a justifié sa demande par la gravité des accusations et la notoriété internationale de Samuel Eto’o, accusé dans la presse d’avoir reçu indûment un paiement de la fédération russe de football dans le cadre du match amical Cameroun-Russie du 12 octobre 2023, remporté par la Russie (1-0).

Un virement bancaire contesté

Selon l’Acfac, la fédération russe aurait violé les termes du contrat la liant à la Fecafoot en transférant environ 372 millions de francs CFA, soit environ 567 000 euros, sur un compte bancaire dont la Fecafoot n’est pas titulaire. L’association a annoncé son intention de déposer une plainte contre Samuel Eto’o devant les tribunaux camerounais, ainsi qu’une autre devant la justice russe contre la fédération de Russie. Les dates de dépôt de ces plaintes seront déterminées par le bureau exécutif de l’Acfac, a précisé son porte-parole, Domingo Akoué Epié.

Une nouvelle polémique pour Samuel Eto’o

L’ancien attaquant des Lions indomptables n’a pas officiellement réagi à ces accusations. Une source à la Fecafoot a indiqué qu’il n’y avait, pour l’heure, aucune réaction de sa part. Considéré comme l’un des plus grands joueurs africains de tous les temps, Samuel Eto’o a été au centre de plusieurs polémiques depuis son élection à la présidence de la fédération en 2021, notamment un conflit en 2024 avec le ministre camerounais des Sports sur la désignation du sélectionneur des Lions indomptables, puis une suspension de quatre matches pour mauvaise conduite lors de la CAN organisée au Maroc début 2026.