La Princesse Lalla Asmaa et la Première Dame du Kenya, Rachel Ruto, ont rendu visite à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat à des patients kenyans et marocains ayant bénéficié d’une implantation cochléaire.

La Princesse Lalla Asmaa, sœur du Roi Mohammed VI, et la Première Dame du Kenya visitent des patients implantés à Rabat

Une visite dans le cadre de la coopération Maroc-Kenya

La Princesse Lalla Asmaa, présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya et présidente de la « Voice of Children Foundation », ont rendu visite, mardi, à l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat, à des patients kenyans et marocains ayant bénéficié d’une implantation cochléaire, dans le cadre de la 4e phase du programme international « Unis, on s’entend mieux » et de la campagne nationale « NASMAA ». Les patients kenyans font partie des 100 enfants atteints de surdité profonde pris en charge dans le cadre de cette 4e phase, lancée à Nairobi le 5 novembre 2025 par la Princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto, portant sur la greffe d’implants cochléaires à 70 enfants au Kenya et l’accueil au Maroc de 30 autres enfants, dont les dix premiers ont déjà bénéficié du même parcours que les patients marocains.

Un programme guidé par la coopération Sud-Sud

Cette initiative s’inscrit dans la vision du Roi Mohammed VI pour une coopération Sud-Sud, dont la Princesse Lalla Asmaa veille à la concrétisation sur le terrain. Au-delà des 100 enfants kenyans, des centaines d’enfants issus de 22 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique latine ont bénéficié de l’expertise marocaine à travers ce modèle de coopération porté par la Fondation.

La campagne « NASMAA » franchit les 1 000 patients

Parallèlement, la Fondation poursuit le déploiement de la campagne nationale « NASMAA » dans cinq villes — Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et Oujda — et cinq structures hospitalières. Cette campagne a permis d’atteindre 1 050 patients marocains implantés gratuitement, franchissant pour la première fois la barre des 1 000 patients, avec notamment l’implantation de trois adultes, âgés de 56 ans à Marrakech et de 41 et 62 ans à Fès.

Une visite entourée de responsables marocains et kenyans

À leur arrivée, la Princesse Lalla Asmaa et Rachel Ruto ont passé en revue une section des Forces auxiliaires, avant d’être saluées par l’ambassadrice du Kenya au Maroc, Jessica Gakinya, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra Mohamed Yacoubi, et le wali coordinateur de l’INDH Mohamed Dardouri. Elles ont également été accueillies par le directeur général de l’AMCI, Mohamed Methqal, le président délégué de la Fondation Lalla Asmaa, Karim Essakalli, le PDG de la SNRT, Faiçal Laraichi, le PDG de Royal Air Maroc, Abdelhamid Addou, ainsi que par le directeur délégué de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé, Youns Bjijou, le directeur général de l’hôpital, Abdelmajid Moussaoui, et son directeur médical, Hicham Benyoussef.