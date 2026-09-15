Le Maroc a inauguré ce mardi son Pavillon à l’IFTM Top Resa 2026 à Paris, en présence d’André Azoulay, de Samira Sitail et d’Achraf Fayda, mettant à l’honneur Essaouira et Dakhla.

Le Maroc a inauguré ce mardi son Pavillon à l’IFTM Top Resa 2026 à Paris, en présence d’André Azoulay, de Samira Sitail et d’Achraf Fayda, mettant à l’honneur Essaouira et Dakhla.

Une inauguration en présence de responsables marocains

Le Maroc a inauguré ce mardi matin son Pavillon à l’IFTM Top Resa 2026, principal salon professionnel du tourisme en France, qui se tient du 15 au 17 septembre à Paris. La cérémonie s’est déroulée en présence d’André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI, de Samira Sitail, ambassadrice du Royaume du Maroc en France, et d’Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT). Avec un espace de 424 m², le Pavillon Maroc s’impose comme l’un des rendez-vous majeurs de la présence touristique du Royaume sur cette édition du salon, traduisant la volonté du Maroc de renforcer son rayonnement et d’affirmer la richesse de son offre touristique.

Une participation qui fédère 38 co-exposants

Cette participation réunit 38 co-exposants autour de l’ONMT, dont Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, plusieurs régions du Royaume, des agences de voyages et des acteurs de l’hôtellerie. Cette édition met particulièrement à l’honneur deux destinations : Essaouira, portée par son patrimoine, sa médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et son ouverture sur l’océan, et Dakhla, positionnée sur les sports de glisse, le kitesurf et le tourisme d’affaires (MICE), destinée à séduire une clientèle internationale en quête d’expériences nouvelles.

Un hommage à Essaouira à travers un nouveau livre

La présence d’André Azoulay a donné une dimension particulière à la mise à l’honneur d’Essaouira. À cette occasion, l’ONMT a présenté un nouveau beau livre consacré à la ville, intitulé Essaouira, Terre de rencontres, qui retrace son histoire, son patrimoine et ses influences culturelles et artistiques, ainsi que sa capacité à faire dialoguer les cultures, les générations et les horizons. L’ONMT entend, à travers ce Pavillon, faire de Paris un point de rencontre entre l’offre touristique marocaine et les professionnels du monde entier.