Le Likoud, parti de Netanyahu, dépose un recours contre le programme « Fly and vote »

Le Likoud, parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déposé un recours pour bloquer des initiatives aidant les Israéliens expatriés à rentrer voter aux législatives du 27 octobre, qui s’annoncent serrées.

Un recours contre les initiatives d’aide au vote

Le parti du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déposé mercredi un recours devant la commission électorale pour bloquer des initiatives visant à aider les Israéliens expatriés à rentrer voter lors des prochaines législatives. La loi électorale israélienne ne permet pas aux citoyens résidant en dehors d’Israël de voter à l’étranger, en dehors des personnels consulaires. Le Bureau central de la statistique estime à 600 000 le nombre d’Israéliens expatriés. Des opposants au gouvernement s’efforcent depuis plusieurs semaines d’encourager ces électeurs à rentrer voter, certains dans l’espoir de renforcer le camp anti-Netanyahu lors du scrutin prévu le 27 octobre, à travers des billets d’avion à tarif privilégié, un accompagnement dans les démarches administratives ou l’organisation de leur transfert depuis l’aéroport.

Un recours visant « Fly and vote » et Les Démocrates

L’avocat Ilan Bombach, représentant du Likoud, a déposé mercredi un recours auprès du président de la commission électorale centrale, le juge Noam Solberg, pour exiger l’arrêt de ces pratiques. La requête vise particulièrement l’organisation américaine Aid Coalition, opposée au gouvernement sortant et à l’origine du projet « Fly and vote », ainsi que le parti d’opposition Les Démocrates. Dans son recours, consulté par l’AFP, Me Bombach compare ces méthodes à un « pot-de-vin électoral » et estime qu’elles contreviennent à la loi sur le financement des partis. Le Likoud soutient que si les passagers paient bien eux-mêmes leur billet d’avion, le programme « Fly and vote » offre des avantages illicites, tels que des tarifs négociés avec les compagnies aériennes au moyen de réservations groupées.

Une organisation qui revendique 30 000 inscrits

L’organisation Aid Coalition n’a pas réagi dans l’immédiat à ce recours. Fin août, alors que le Likoud l’accusait de porter atteinte à « l’authenticité du scrutin », elle s’était défendue de toute approche partisane, affirmant proposer une simple assistance logistique et bureaucratique, entièrement aux frais des voyageurs. « Le Likoud cherche à empêcher des citoyens qui sont venus se battre le 7-Octobre, qui paient des impôts et sont impliqués dans la vie de leur patrie d’exercer leur droit de décider de l’avenir de l’État », a affirmé l’organisation. Michal Dagon, responsable du projet, a récemment indiqué dans une interview au quotidien Haaretz que plus de 30 000 Israéliens s’étaient déjà inscrits, l’organisation s’étant fixé pour objectif d’aider entre 50 000 et 70 000 électeurs de l’étranger à voter.

Un scrutin serré annoncé

Selon les sondages, les élections du 27 octobre s’annoncent serrées entre le bloc emmené par Benjamin Netanyahu et celui de son principal opposant, le centriste Gadi Eisenkot.