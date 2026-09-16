Le Premier ministre kosovar Albin Kurti dénonce une « injustice inacceptable » après la condamnation de l’ex-président Hashim Thaçi

Une réaction du Premier ministre kosovar

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a qualifié mercredi la condamnation pour crimes de guerre de l’ancien président Hashim Thaçi d’« injustice inacceptable ». « La condamnation et l’ampleur des peines infligées à quatre anciens dirigeants de l’Armée de libération du Kosovo représente une injustice inacceptable », a écrit Albin Kurti sur Facebook. Un tribunal spécial pour le Kosovo établi à La Haye a condamné Hashim Thaçi à 25 ans de prison pour des crimes de guerre commis par la guérilla kosovare des années 1990 contre les forces serbes.