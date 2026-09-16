El Al rejoint Arkia et Israir sur la ligne Tel-Aviv-Marrakech

El Al, via sa filiale Sun D’Or, lancera le 16 novembre deux vols hebdomadaires Tel-Aviv-Marrakech, rejoignant Arkia et Israir sur cette ligne rouverte après plus de trois ans de suspension, dans un contexte de reprise du tourisme et des échanges commerciaux entre les deux pays.

El Al rejoint Arkia et Israir sur la ligne Marrakech

El Al a annoncé, via sa filiale low-cost Sun D’Or, le lancement de vols directs entre Tel-Aviv et Marrakech à partir de cet hiver. La compagnie opérera deux vols hebdomadaires, les lundis et mercredis, avec des tarifs aller-retour à partir de 599 dollars, bagage cabine et bagage à main inclus. Le vol inaugural est prévu le 16 novembre, sous réserve de l’obtention de l’ensemble des autorisations réglementaires. Outre Marrakech, Sun D’Or opérera cet hiver vers 13 autres destinations, dont Larnaca et Paphos à Chypre, Batoumi et Tbilissi en Géorgie, Tirana en Albanie, Chisinau en Moldavie, Belgrade en Serbie, Varsovie et Cracovie en Pologne, Salzbourg en Autriche, Lyon en France et Vérone en Italie.

« Nous sommes heureux d’élargir et de diversifier la carte des destinations hivernales de Sun D’Or pour le public israélien », a déclaré Gal Gershon, directeur général de Sun D’Or, présentant Marrakech comme une ville exotique aux marchés et à la culture fascinante, qui vient enrichir l’offre de courts séjours proposée par la compagnie cet hiver.

Trois transporteurs désormais présents sur la ligne

Toutes les liaisons directes entre Israël et le Maroc avaient été interrompues après les événements du 7 octobre 2023. Arkia a été la première compagnie à rouvrir la ligne, avec une reprise de ses vols le 24 août, à raison de deux rotations hebdomadaires, les lundis et mercredis, à bord d’Airbus A320. Israir a suivi le 1er septembre, avec un vol hebdomadaire le mardi, également opéré en A320, maintenu jusqu’à fin octobre. Avec l’arrivée de Sun D’Or en novembre, trois compagnies israéliennes desserviront ainsi Marrakech, plus de trois ans après la suspension des liaisons directes entre les deux pays.

Une possible reprise de Royal Air Maroc

Des rumeurs circulent par ailleurs sur un possible retour de Royal Air Maroc (RAM) sur la ligne Casablanca-Tel-Aviv, qu’elle exploitait avant la suspension d’octobre 2023. Cette information n’a toutefois pas été confirmée officiellement par la compagnie nationale à ce stade. Un tel retour, s’il se concrétisait, marquerait une étape supplémentaire dans le rétablissement en force de la connectivité aérienne entre les deux pays, après celui déjà engagé par les compagnies israéliennes sur Marrakech.

Un tourisme israélien en forte reprise attendue

Selon un article publié le 15 septembre par le Jerusalem Post, environ 20 000 touristes israéliens sont attendus au Maroc d’ici la fin de l’année, un chiffre que la capacité aérienne actuelle — trois vols directs par semaine à ce stade — limite encore, mais qui pourrait quadrupler, voire quintupler, dans les prochains mois à mesure que l’offre aérienne se densifie, selon une source bien informée citée par la même publication. Cette dynamique s’appuie sur une trajectoire déjà bien installée avant la suspension de 2023 : les arrivées de touristes israéliens au Maroc étaient passées de 39 900 en 2019 à plus de 70 000 en 2022, selon le Bureau central des statistiques d’Israël, portées par l’ouverture de liaisons directes vers Casablanca, Marrakech et Essaouira.

Des échanges commerciaux également en hausse

Sur le plan commercial, la dynamique est également à la hausse, quoique à des niveaux encore modestes. Les échanges entre le Maroc et Israël ont progressé de 69,6% au premier semestre 2026, atteignant 105,5 millions de dollars, selon le Bureau central des statistiques israélien. Les exportations marocaines vers Israël ont bondi de 91,7%, mais ne représentent que 11,5 millions de dollars, contre 94 millions de dollars d’exportations israéliennes vers le Maroc.