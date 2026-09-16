Kylian Mbappé violemment attaqué pour avoir refusé d’afficher un message de soutien à Ceuta occupée

Contrairement à l’international marocain du Betis Abdessamad Ezzalzouli qui s’est affiché avec un maillot portant un message politique affirmant que Ceuta (Sebta), ville marocaine occupée, est bien espagnole et fait face à une vague migratoire en provenance du Maroc, trois joueurs stars du real Madrid, Kylian Mbappé, Vinivius Junior et Ibrahima Konaté, ont refusé d’afficher le message avant le coup d’envoi du match opposant leur équipe à Elche.

Les joueurs madrilènes sont apparus sur la pelouse vêtus d’un maillot portant cette phrase : « Todos somos Caballas », signifiant « Nous sommes tous des Ceutiens » en français. Mais les trois joueurs enfilé leur maillot seulement à moitié, cachant de facto le slogan politique que la Fédération espagnole du football a validé.

☝️ Mbappé, Vinícius y Konaté rechazan la politización del deporte y se niegan a vestir la camiseta de solidaridad política con Ceuta.

La FIFA y la UEFA deben intervenir. @FIFAcom @UEFA

#Mbappé #Madrid #Vinícius #Ceuta pic.twitter.com/xS3G2p4kqL — Hatim el mourabit (@HatimelMourabit) September 15, 2026

Les mieux de l’extrême droite en France ont violemment attaqué les trois joueurs mais tout particulièrement Mbappé, capitaine de l’équipe de France, demandant à ce qu’il soit démis de cette fonction.

« Le comportement de Kylian Mbappé est lamentable et irrespectueux », a lancé mercredi sur CNEWS le député Rassemblement National (RN) Julien Odoul.

Quant à la petite-fille de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, elle a tweeté: « Honteux », accusant les joueurs de manque de solidarité quand il s’agit de soutenir l’Europe.

Honteux. Alors que le Real Madrid affiche son soutien aux habitants de Ceuta, @KMbappe et @IbrahimaKonate_ refusent de s’associer et cachent le message sur leurs t-shirts. Pourquoi ce mépris ? Pourquoi se sentent-ils solidaires de toutes les souffrances du monde mais jamais… pic.twitter.com/l3XJCzSf9c — Marion Maréchal (@MarionMarechal) September 16, 2026

A signaler qu’aucun jouer du FC Barcelone n’a porté ce maillot lors du match contre Levante. Un fait que beaucoup ont amis de souligner.

Quant à l’international marocain, Abdessamad Ezzalzouli, il a fini par sortir de son silence pour répondre aux critiques provoquées par son port du maillot avec le slogan de soutien à l’espagnolité de Ceuta occupée, dans un contexte marqué par une campagne de dénigrement contre le Maroc.

Sans présenter d’excuses aux Marocains indignés, voire même refuser de les présenter, le natif de Beni Mellal nie toute intention politique et réaffirme son attachement au Maroc.

«Tout d’abord, je veux que les choses soient claires: à aucun moment le maillot faisant référence au peuple de Ceuta n’a été utilisé dans un but politique ni par mépris envers mon peuple, le peuple marocain. C’était un maillot à caractère social, en soutien à une population et à ses habitants, quelle que soit leur nationalité, qui traversaient une situation difficile. Cela dit, ceci n’est une excuse envers personne. Tous ceux qui souhaitent s’en servir pour douter de mon amour pour mon pays sont libres de le faire. Je continuerai à vivre chaque jour la tête haute et à représenter mes racines avec fierté et sacrifice», a écrit le joueur dans une story Instagram.