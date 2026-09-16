La CGEM prépare ses revendications pour le gouvernement issu des législatives du 23 septembre

La CGEM a tenu son deuxième Conseil d’administration du mandat 2026-2029 sous la présidence de Mehdi Tazi, fixant cinq priorités économiques et annonçant travailler sur les leviers à activer avec le gouvernement issu des législatives du 23 septembre.

Un Conseil d’administration tourné vers l’après-scrutin

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) s’attelle à élaborer ses revendications et propositions à l’attention du gouvernement qui sera issu du scrutin du 23 septembre 2026. Le président de la CGEM, Mehdi Tazi, qui a présidé, jeudi 10 septembre, le deuxième Conseil d’administration au titre du mandat 2026-2029, a indiqué que la Confédération travaille sur la définition des leviers qui seront activés avec le prochain gouvernement, dans le cadre d’un dialogue constructif et responsable. Il a rappelé que cette rentrée économique intervient à un moment charnière pour le Maroc, à l’approche des élections législatives, plusieurs enjeux socio-économiques occupant une place centrale dans la campagne. Dans ce contexte, la CGEM a engagé des échanges avec les formations politiques qui en ont exprimé le souhait, afin de prendre connaissance de leurs propositions et de leur faire part des préoccupations du secteur privé.

Cinq priorités pour la prochaine étape de croissance

La CGEM a identifié cinq chantiers prioritaires : accélérer l’investissement privé et développer la base industrielle nationale, renforcer la compétitivité et la montée en gamme, intensifier le soutien aux TPME, développer l’emploi et les compétences, et accompagner l’internationalisation des entreprises marocaines ainsi que la diversification de leurs débouchés à l’export. Mehdi Tazi a souligné la nécessité de faire de l’entreprise, notamment de la TPME, un moteur encore plus puissant de la prochaine étape de croissance du Maroc, afin de générer davantage de valeur, de créer plus d’emplois et d’en faire bénéficier les jeunes, les femmes et l’ensemble des territoires.

Une gouvernance complétée par 22 commissions

Lors de ce Conseil d’administration, et conformément aux statuts et au règlement intérieur, les membres du Conseil ont complété la gouvernance de la CGEM avec la mise en place de 22 commissions thématiques, chargées de porter le programme de la mandature 2026-2029.