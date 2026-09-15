Le patron de l’Office national marocain du tourisme, Achraf Fayda a inauguré ce mardi le Pavillon Maroc à l’IFTM Top Resa 2026 à Paris, en présence d’André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI, de l’ambassadrice Samira Sitail.

Le Maroc inaugure son Pavillon à l’IFTM Top Resa 2026 à Paris, avec Essaouira et Dakhla à l’honneur

Le Pavillon Maroc à l’IFTM Top Resa 2026 a mis cette année à l’honneur deux villes emblématiques, connues mondialement par les amateurs et les professionnels des sports de la glisse, Essaouira et Dakhla.

A ce propos, Ahlam Jebbar, essayiste et directrice de TourismaPost, un site consacré au tourisme, son économie et ses tendances au Maroc, a publié un magnifique ouvrage sur « Essaouira, Terre de Rencontres ». Cette cité « riche d’une histoire à la fois séculaire et passionnante », « protégée des remous de l’océan par sa coquille de remparts ocre », est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Avec un espace de 424 m², le Pavillon Maroc s’impose comme l’un des rendez-vous majeurs de la présence touristique du Royaume sur cette édition du salon, traduisant la volonté du Maroc de renforcer son rayonnement et d’affirmer la richesse de son offre touristique.

Une participation qui fédère 38 co-exposants

Cette participation réunit 38 co-exposants autour de l’ONMT, dont Royal Air Maroc, Air Arabia Maroc, plusieurs régions du Royaume, des agences de voyages et des acteurs de l’hôtellerie. Cette édition met particulièrement à l’honneur deux destinations : Essaouira, portée par son patrimoine, sa médina classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et son ouverture sur l’océan, et Dakhla, positionnée sur les sports de glisse, le kitesurf et le tourisme d’affaires (MICE), destinée à séduire une clientèle internationale en quête d’expériences nouvelles.

Un hommage à Essaouira à travers un nouveau livre

La présence d’André Azoulay a donné une dimension particulière à la mise à l’honneur d’Essaouira. À cette occasion, l’ONMT a présenté un nouveau beau livre consacré à la ville, intitulé Essaouira, Terre de rencontres, qui retrace son histoire, son patrimoine et ses influences culturelles et artistiques, ainsi que sa capacité à faire dialoguer les cultures, les générations et les horizons. L’ONMT entend, à travers ce Pavillon, faire de Paris un point de rencontre entre l’offre touristique marocaine et les professionnels du monde entier.