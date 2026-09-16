Israël et le Maroc décident d’élever leurs missions au rang d’ambassades

Israël et le Maroc se sont engagés mardi à New York à élever leurs représentations diplomatiques au rang d’ambassades, lors d’un sommet trilatéral réunissant le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, son homologue marocain Nasser Bourita et l’ambassadeur américain auprès de l’ONU Mike Waltz.

Un engagement pris à New York

Israël et le Maroc se sont engagés mardi à New York à prendre une série de mesures destinées à renforcer les relations israélo-marocaines, notamment en élevant leurs représentations diplomatiques respectives au rang d’ambassades et en procédant à la nomination d’ambassadeurs.

Ces engagements ont été pris lors d’un sommet trilatéral réunissant le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadeur américain auprès des Nations unies, Mike Waltz, qui devaient également s’entretenir en tête-à-tête dans la journée.

Le sommet s’est tenu au lendemain d’une réception organisée par Mike Waltz pour le sixième anniversaire des Accords d’Abraham, en présence de représentants des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, du Kazakhstan, d’Israël et des États-Unis. « L’amitié entre le peuple marocain et le peuple juif possède des racines profondes et une histoire glorieuse », a déclaré Gideon Sa’ar.

Une normalisation déjà concrète sur le terrain

Cet engagement politique s’appuie sur des étapes déjà franchies : la construction du bâtiment destiné à l’ambassade d’Israël à Rabat, sur l’avenue Mehdi Ben Barka dans le quartier de Souissi, est désormais achevée, après plusieurs années de travaux entamés en 2022.

Sur le plan aérien, la liaison directe entre Tel-Aviv et le Maroc s’est également étoffée cette année : Arkia a rouvert la route Tel-Aviv-Marrakech le 24 août, Israir a suivi le 1er septembre, et El Al doit s’y ajouter en novembre via sa filiale Sun D’Or, plus de trois ans après la suspension de l’ensemble des vols directs consécutive aux attentats du 7 octobre 2023.