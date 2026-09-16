Israël et le Maroc élargissent leur connectivité aérienne aux compagnies marocaines

Israël et le Maroc ont convenu que des compagnies aériennes marocaines opéreront des vols directs vers Israël dans les prochaines semaines, en marge d’accords sur la protection des investissements et la double imposition attendus d’ici fin 2026.

Des vols marocains directs attendus prochainement

Lors du sommet trilatéral tenu mardi à New York entre le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Sa’ar, son homologue marocain Nasser Bourita et l’ambassadeur américain auprès de l’ONU Mike Waltz, il a été convenu d’élargir la connectivité aérienne entre Israël et le Maroc en y intégrant des vols opérés par des compagnies aériennes marocaines, ces dernières devant débuter leurs liaisons directes vers Israël dans les prochaines semaines.

Cette annonce vient compléter la reprise déjà engagée des vols directs par les compagnies israéliennes Arkia, Israir et, à partir de novembre, El Al via sa filiale Sun D’Or, vers Marrakech.

Des accords économiques également annoncés

Israël et le Maroc ont par ailleurs convenu de finaliser, d’ici la fin de 2026, des accords sur la protection des investissements et la prévention de la double imposition, destinés à stimuler l’investissement et à approfondir les liens économiques entre les deux pays.

« La déclaration que nous avons signée aujourd’hui définit des moyens concrets de renforcer les relations entre Israël et le Maroc au bénéfice des deux peuples, et nous œuvrerons avec diligence à sa mise en œuvre », a déclaré Gideon Sa’ar.