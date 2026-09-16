Korean Air finalise l’achat de 103 Boeing pour 44,8 milliards de dollars
Korean Air a finalisé des accords d’environ 44,8 milliards de dollars pour l’acquisition de 103 appareils Boeing et de moteurs auprès de GE Aerospace et de CFM International.
Une commande de 103 appareils Boeing
Korean Air a annoncé mercredi la finalisation d’accords d’une valeur d’environ 60 000 milliards de wons (44,8 milliards de dollars) portant sur l’acquisition de 103 appareils Boeing ainsi que de moteurs auprès de GE Aerospace et de CFM International. La cérémonie de signature, tenue mardi à Séoul, concrétise un plan d’achat annoncé à Washington en août 2025, a indiqué la compagnie aérienne coréenne. Le volet aéronautique représente 36,2 milliards de dollars et porte sur 20 Boeing 777-9, 25 787-10, 50 737-10 et huit cargos 777-8F.
Des accords complémentaires avec les motoristes
Korean Air a par ailleurs conclu des accords d’environ 8,6 milliards de dollars avec GE Aerospace et CFM International, couvrant la fourniture de 21 moteurs de rechange et des prestations de maintenance sur quinze ans pour 28 appareils.
Une flotte renforcée avant la fusion avec Asiana
Selon Korean Air, cet investissement doit garantir un calendrier stable d’intégration de nouveaux appareils sur le long terme et accompagner la montée en capacité du transporteur après sa fusion avec Asiana Airlines, prévue en décembre.