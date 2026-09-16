Washington prépare une vente d’armes de 2,8 milliards de dollars à Israël

L’administration Trump prépare une vente de munitions à Israël d’une valeur de 2,8 milliards de dollars, incluant 40 000 bombes lourdes de 2 000 livres, selon des responsables américains cités par plusieurs médias.

Un contrat de 2,8 milliards de dollars

L’administration du président américain Donald Trump prépare la vente à Israël d’un ensemble de munitions d’une valeur de 2,8 milliards de dollars, qui comprendra des dizaines de milliers de bombes de 2 000 livres parmi les plus destructrices, selon un responsable américain informé du dossier. Cette vente prévue, communiquée de manière informelle aux commissions parlementaires compétentes en matière d’armement, comprend 20 000 bombes MK 84 et 20 000 bombes BLU-117, ainsi qu’un lot de 20 000 têtes pénétrantes I-2000, selon des informations d’abord révélées par le Washington Post.

Un financement en partie assuré par les États-Unis

La majeure partie de ce contrat sera financée par le programme américain de financement militaire étranger, ce qui signifie que les contribuables américains contribueront au paiement des munitions destinées à Israël. Un haut responsable de la Maison Blanche a indiqué que « toutes les ventes d’armes à l’étranger suivent le processus approprié », sans donner davantage de précisions sur cette transaction. Ce contrat, s’il est finalisé, constituerait l’un des plus importants transferts de munitions lourdes américaines vers Israël de ces dernières années.

Un contexte régional tendu

Cette annonce intervient alors qu’Israël poursuit des frappes dans la bande de Gaza malgré un cessez-le-feu fragile entré en vigueur en octobre, et dans un contexte de tensions accrues dans la région depuis le déclenchement, en février, d’opérations militaires conjointes américano-israéliennes contre l’Iran. Elle intervient également alors que les livraisons de bombes similaires, autorisées en février 2025, n’ont commencé qu’en 2026, les ventes militaires étrangères impliquant généralement des délais de fabrication et de contractualisation importants.