Le Maroc reçoit sans cérémonie son patrouilleur Moulay Hassan I, construit par l’espagnol Navantia

La Marine royale marocaine a pris possession jeudi du patrouilleur hauturier Moulay Hassan I, construit par le chantier naval espagnol Navantia, sans cérémonie officielle en raison de la crise entre le Maroc et l’Espagne liée à Sebta.

Une réception sans cérémonie

La Marine royale marocaine a pris possession jeudi du patrouilleur hauturier Moulay Hassan I, construit par le chantier naval espagnol Navantia, sans cérémonie officielle, en raison de la crise entre le Maroc et l’Espagne liée à Sebta occupée.

Les deux parties devaient signer le procès-verbal de remise, permettant au navire de quitter le chantier naval de San Fernando, où il a été construit pendant environ trois ans, selon des sources espagnoles.

Navantia avait initialement prévu de finaliser les procédures cet été et de tenir une cérémonie officielle de remise, avant que la situation tendue entre les deux pays n’entraîne l’annulation de cet événement.

Un contrat conclu en 2021

Ce patrouilleur de type Avante 1800, dérivé du modèle standard de Navantia, a été commandé dans le cadre d’un contrat annoncé en janvier 2021, le premier du genre entre le Maroc et l’Espagne depuis près de quarante ans.

Le projet, financé par un prêt d’environ 95 millions d’euros de la banque Santander pour un montant total estimé à 130 millions d’euros, a nécessité plus d’un million d’heures de travail et généré environ 1 100 emplois directs, indirects et induits.

Long de 87 mètres, avec une capacité d’accueil de 60 personnes, le navire a été mis à l’eau en mai 2025, avant de subir des tests de navigation portuaire, des essais en mer et des vérifications de sa salle des machines, en présence de représentants marocains à chaque étape de la livraison. Le bâtiment est livré sans armement, le Maroc devant l’équiper ultérieurement selon ses besoins militaires.