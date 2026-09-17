La liste dévoilée par le sélectionneur national Mohamed Ouahbi pour les éliminatoires de la CAN 2027 comprend huit joueurs formés à l’Académie Mohammed VI, entre cadres confirmés et jeunes talents.

Éliminatoires de la CAN 2027: huit joueurs de l’Académie Mohammed VI convoqués par le sélectionneur Mohamed Ouahbi

Une empreinte forte de l’Académie Mohammed VI

La liste du sélectionneur national Mohamed Ouahbi pour les prochaines échéances des éliminatoires de la CAN 2027 met une nouvelle fois en lumière le poids de l’Académie Mohammed VI dans le football marocain. Huit joueurs issus de cette pépinière figurent parmi les convoqués, entre cadres confirmés, internationaux olympiques et jeunes talents appelés à incarner la relève des Lions de l’Atlas.

D’Ahmed Reda Tagnaouti à Yassir Zabiri, en passant par Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi ou encore Oussama Targhalline, cette génération illustre la diversité des profils formés au sein de l’Académie Mohammed VI — des parcours différents réunis par une même trajectoire de formation et une culture du haut niveau.

L’expérience dans les buts et en défense

Dans les buts, le gardien Ahmed Reda Tagnaouti apporte son expérience et son vécu international, avec trois participations à la Coupe du monde. À ses côtés, Alaa Bellaarouch représente une génération plus jeune, passée par les différentes catégories nationales, notamment l’équipe olympique.

En défense, Nayef Aguerd incarne l’expérience, devenu au fil des années l’un des cadres des Lions de l’Atlas. Son absence lors de la dernière Coupe du monde, en raison d’une blessure, avait privé la sélection d’un élément important. Abdelhamid Aït Boudlal symbolise, lui, la relève: international U20 passé sous les ordres de Mohamed Ouahbi, il fait figure de candidat naturel pour intégrer, à terme, la nouvelle charnière défensive des Lions.

Le milieu et l’attaque, entre continuité et renouveau

Au milieu de terrain, Oussama Targhalline, artisan de la médaille de bronze historique remportée aux Jeux olympiques de Paris 2024, s’impose progressivement comme une valeur sûre. Azzedine Ounahi, autre produit de l’Académie, apporte sa créativité et sa qualité technique dans l’entrejeu; son récent transfert au Panathinaikos et ses premiers pas remarqués en Grèce témoignent de son évolution.

En attaque, deux nouveaux visages ambitieux complètent le groupe. Tawfik Bentayeb, dont le transfert de la Botola vers l’étranger a marqué les esprits, nourrit les espoirs autour de la relève offensive marocaine. Yassir Zabiri a, de son côté, franchi un nouveau cap avec le Racing Santander, se distinguant notamment par un but face au FC Barcelone au Camp Nou, son sixième depuis le début de la saison.

Un réservoir devenu pilier du projet sportif national

Huit noms, huit parcours et une même école: la forte représentation de l’Académie Mohammed VI dans la liste de Mohamed Ouahbi constitue surtout un indicateur de la profondeur du réservoir marocain. Plus qu’un centre de formation, l’Académie apparaît désormais comme l’un des piliers du projet sportif national, capable d’accompagner les jeunes talents jusqu’aux portes des Lions de l’Atlas.