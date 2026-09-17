Mohamed Ouahbi défend Abde Ezzalzouli après la polémique du maillot de Sebta

Lors de la conférence de presse de dévoilement de sa liste, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi est revenu sur la polémique entourant Abde Ezzalzouli, affirmant que l’attachement du joueur au Maroc ne fait aucun doute et appelant à le préserver des tensions extérieures.

Le sélectionneur soutient Ezzalzouli après la polémique du maillot

Le sélectionneur national Mohamed Ouahbi, présent jeudi au Complexe Mohammed VI de football pour dévoiler sa liste des éliminatoires de la CAN 2027, est revenu sur la controverse suscitée par l’ailier du Real Betis Abde Ezzalzouli, après l’apparition d’un maillot de soutien à Sebta lors d’un match de Liga.

Le technicien marocain a affirmé que personne ne pouvait mettre en doute l’attachement d’Ezzalzouli au Maroc ni ce qu’il apporte au sein de la sélection nationale. Il a rappelé que le joueur venait de retrouver les terrains après une longue absence et qu’il était pressé de reprendre sa place, un contexte qui explique, selon lui, un moment d’inattention du joueur vis-à-vis du message inscrit sur le maillot.

Mohamed Ouahbi a appelé à « accompagner Ezzalzouli avec prudence pour l’aider à retrouver progressivement son niveau », tout en plaidant pour que le sport reste préservé des considérations politiques.

Le contexte de la polémique

Le Villarreal CF et le Real Betis étaient sortis sur le terrain du stade de la Céramique, lundi dernier, portant des maillots floqués du slogan « We are all from Ceuta », une initiative de solidarité avec les habitants de la ville. Né au Maroc et formé à Elche, en Espagne, Ezzalzouli avait alors fait l’objet d’une vague de critiques, d’insultes et de menaces de la part d’internautes marocains, le poussant à supprimer la photo qu’il avait publiée sur Instagram.

Ouahbi répond aussi à Amrabat

Le sélectionneur est également revenu sur la sortie de Sofyan Amrabat, qui avait annoncé la semaine dernière, sur son compte Instagram officiel, son retrait temporaire de la sélection tant que Mohamed Ouahbi en serait le sélectionneur. Le technicien a reconnu l’apport du milieu de l’Ajax Amsterdam pour le Maroc ces dernières années, tout en écartant toute idée de conflit personnel avec lui ou avec le staff technique des Lions de l’Atlas. Il a souligné que le passé d’un joueur lui vaut respect et considération, mais ne lui confère aucun privilège dans la sélection, le temps de jeu en club restant un critère déterminant.

Le Maroc affrontera le Gabon le vendredi 25 septembre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, avant de se déplacer à Bloemfontein pour affronter le Lesotho le mardi 29 septembre, puis le Ghana en match amical le 4 octobre à Tanger.