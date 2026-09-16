Le Liban veut une nouvelle force pour éviter un vide sécuritaire après le départ de la FINUL

Le président libanais Joseph Aoun a déclaré à l’AFP vouloir une nouvelle force, européenne ou autre, pour éviter un vide sécuritaire dans le sud du Liban après le départ des Casques bleus de l’ONU fin décembre.

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Par Samir Amor

Une force pour éviter un « vide » sécuritaire

Le Liban veut une nouvelle force, européenne ou autre, pour éviter un vide sécuritaire après le départ des Casques bleus de l’ONU dont le mandat expire fin décembre, a déclaré le président libanais Joseph Aoun dans un entretien exclusif à l’AFP, en amont d’une visite à Paris. « L’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas de vide », a-t-il affirmé. Il a précisé que cette nouvelle force, appelée à se déployer dans le sud du Liban, dont une partie est occupée par Israël, serait temporaire, le temps que l’armée libanaise soit en mesure de s’y déployer.

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