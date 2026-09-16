Le président libanais Joseph Aoun a déclaré à l’AFP vouloir une nouvelle force, européenne ou autre, pour éviter un vide sécuritaire dans le sud du Liban après le départ des Casques bleus de l’ONU fin décembre.

Le Liban veut une nouvelle force pour éviter un vide sécuritaire après le départ de la FINUL

Une force pour éviter un « vide » sécuritaire

Le Liban veut une nouvelle force, européenne ou autre, pour éviter un vide sécuritaire après le départ des Casques bleus de l’ONU dont le mandat expire fin décembre, a déclaré le président libanais Joseph Aoun dans un entretien exclusif à l’AFP, en amont d’une visite à Paris. « L’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas de vide », a-t-il affirmé. Il a précisé que cette nouvelle force, appelée à se déployer dans le sud du Liban, dont une partie est occupée par Israël, serait temporaire, le temps que l’armée libanaise soit en mesure de s’y déployer.