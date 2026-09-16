Un effondrement de mine artisanale fait au moins 60 morts au Soudan

Au moins 60 personnes ont été tuées dans l’effondrement d’une mine d’or artisanale à Al-Zaraa, dans la région du Kordofan au Soudan, selon des survivants qui font état de nombreux disparus encore sous les décombres.

Un bilan d’au moins 60 morts

Au moins 60 personnes ont été tuées dans l’effondrement d’une mine d’or dans le sud du Soudan, ont indiqué mercredi à l’AFP deux survivants, faisant état de nombreux disparus encore sous les décombres. « Nous ne savons pas combien d’autres sont toujours à l’intérieur », a déclaré Khair al-Sayyed Jabara, qui a participé avec d’autres mineurs aux opérations de secours toute la nuit, au lendemain de l’effondrement de la mine d’Al-Zaraa, dans la région du Kordofan. Il a ajouté que tout le monde travaillait dur pour récupérer les corps et chercher d’éventuels survivants, mais que l’opération restait compliquée par le manque d’engins pour dégager la roche et la terre.

Une industrie minière liée au financement du conflit

Depuis le début du conflit entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) en avril 2023, les deux camps se sont largement financés via l’industrie minière, en plus du soutien de pays étrangers. La guerre a dévasté l’économie déjà fragile du Soudan, où près de 20 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, selon les dernières estimations soutenues par l’ONU. Nombre d’entre elles, ayant perdu leur emploi, se sont lancées dans une dangereuse ruée vers l’or.

Des installations précaires et des accidents fréquents

La majorité de l’or extrait au Soudan provient de petites exploitations artisanales, comme celle qui s’est effondrée, où les accidents sont fréquents en raison de la précarité des installations et du manque de mesures de sécurité. « Ici les puits sont tous à côté les uns des autres. Si l’un d’eux s’effondre, tous les autres autour s’effondrent », a expliqué Al-Amin Suleiman, qui travaillait également à la mine d’Al-Zaraa mardi. Il a précisé que 60 corps avaient été retirés des décombres, mais que des personnes restaient piégées sous le sol depuis la veille, sans espoir de les retrouver vivantes.